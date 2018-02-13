道瓊週一大漲410點 分析師：當心利率攪局

根據 CNNMoney 分析報導，道瓊指數週一大漲 410 點，過去兩個交易日合計上漲了 741 點。

上週，由於投資人擔憂通貨膨脹與未來利率走勢，華爾街出現了前所未見的波動走勢。道瓊二度大跌逾 1000 點，落入了回檔整理的領域 -- 即自前波高點下跌達 10%。

LPL 金融公司分析師廸垂克 (Ryan Detrick) 說：「股市尚未撥雲見日，這只是上週跌勢後的反彈。」

週一，債券殖利率上升至四年高點，而後回檔。Wedbush 證券公司分析師魏納 (Ian Winer) 說：「殖利率未見扶搖直上，讓投資人鬆了口氣。」

華爾街交易已有回穩跡象。週一，道瓊交易範圍約 450 點，結束了連續六天波動範圍達 500 點的走勢。波動指數 (VIX) 上週大漲後，週一下跌 12%。

道瓊自 1 月 26 日高點至上週四收盤低點，大跌達 2756 點。至今已收復逾四分之一跌幅。週一反彈後，道瓊與 S&P 500 今年僅小幅走低，Nasdaq 今年則上漲 1.1%。

但這波反彈走勢，並不意味最壞情況已成過去。在不確定的時期，股市大幅波動，並不罕見。

美國銀行財富管理公司首席策略師沈德文 (Terry Sandven) 說：「現在認定股市底部已至，尚嫌太早。」

有投資人相信，股市這波跌勢代表良好買進機會，因為走勢動盪並不會改變股市的利多環境，包括美國經濟強勁，失業率偏低，全球成長加速，企業持續獲利。然而，若強勁經濟促使 Fed 升息，則恐反成利空。

根據高盛銀行統計，自 1976 年以來，美國股市出現過 16 次回檔整理走勢，僅有五次是出現在經濟衰退時期。在經濟繁榮時期，股市回檔整理次數更多。

高盛銀行分析師柯斯丁 (David Kostin) 在最近發布的報告中寫道：「由於全球 GDP 成長強勁，金融情況寬鬆，經濟衰退的機率依舊大幅低於平均值。」

因為通貨膨脹上升，經濟成長加速，央行縮減寬鬆措施，加上預算赤字上升，投資人擔憂低利率的時代可能即將結束。因而股市可能持續密切注意債券市場，觀察殖利率走勢。

美國 10 年期債券殖利率由 2018 年初的 2.4%，快速上升至約 2.86%。這走勢非同小可，因為債券可能影響其他資產的價格。最安全的政府債券殖利率上升，可能削弱風險性資產的需求，如股票。分析師預期債券殖利率將持續走高。若殖利率快速突破 3%，可能為股市帶來重大壓力。

「當利率上升，很難想像股市會大幅走高，」沈德文說。「我們認為股市可能進行整理，直到利率走勢明朗。」

近來一項良好的經濟數據 -- 美國工資成長上升，反讓市場大為恐慌，因為拜擔憂聯準會 (Fed) 可能升息。

若工資上升，加速推升通貨膨脹，則 Fed 升息次數可能增加，幅度亦可能擴大。利率上升將增加借款成本，浸蝕企業獲利，削弱其股票的吸引力。