美股連兩日反彈 分析師：說回穩還太早 仍需關注債市殖利率

美股在破紀錄的時間內上周暴跌至修正水準，然後本周一又快速回彈。不過一些投資人認為，如果以當前情勢就說市場回穩，其實還言之過早。

據《CNBC》報導，仍有諸多因素威脅市場的收益，分析師首先會觀察的，還是債券殖利率走勢，殖利率周一略為走低，但上周的暴走依然震驚市場。主要是市場擔憂經濟數據太好，影響通膨預期，進而帶動美國 Fed 加速升息。

如今，卻有另一個完全相反的恐慌出現，那就是由於市場動盪，反過來危害經濟。這使得各項數據都變得非常重要。

美股周一走高，標普 500 指數漲 1.4%，至 2656 點，這使股市出現 2016 年 6 月以來最佳的連兩日漲勢。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 認為，如果這已是底部，那麼今年晚些時候還會有更深的拋售。現在是因為股價到 200 日均線，因此出現合理的反彈，考慮到基本的情況沒有真正改變，再出現拋售不會令人意外。

一些分析師由技術面的角度，認為市場已經觸底，標普 500 在上周五測試完 200 日均線以後，周一收盤已經在 100 日均線上方。

Fundstrat Global Advisors 的技術分析師 Robert Sluymer 認為，下一個需要觀察的是 500 日均線 2417 點。Sluymer 相信，現在已是底部，但如果無法有所突破下一個阻力，就需要重新考慮。

Sluymer 說，股市目前看上去就是上升趨勢下標準的回調。

RBC 首席股票策略師 Lori Calvasina 表示，投資人信心因這次回調而受震動，但這種情況也許並不算糟，因為先前的問題一直是投資人過於自滿。

上周股市的擔憂之一，是 10 年期美國國債的殖利率，恐怕會由 2.85% 快速升到 3%。

Calvasina 認為，市場不該關注在 3% 位置，但需要擔心 Fed 的政策變化。她表示，市場動盪與新任主席上任一起發生，這可能不是巧合，在央行領導層更換之際，人們不希望 Fed 升息的速度變得太快。