特斯拉「世界最大」鋰電池不是無敵 終將需化石燃料出手救援

特斯拉 12 月在澳州南方建立世界上最大的鋰電池，系統最大容量達 100 兆瓦，但分析認為，僅管系統可快速供電，但供電時間不夠長久，以及電力來源為風力，將有能源較不穩定情況，認為該系統難以取代化學燃料，成為電廠的唯一備用供電。

Elon Musk 與澳洲政府打賭下的產物，Hornsdale Power Reserve 電池系統，啟用迄今，已出手相救澳洲最大電廠之一 Loy Yang 燃煤發電廠兩次。

12 月 14 日時，Loy Yang 電廠意外跳閘，造成電網瞬間損失 560 兆瓦電力，足以供給 17 萬戶的電力，距離電廠 1000 公里的特斯拉電池，迅速的向發電廠電網輸送 7 兆瓦的電力，防止問題擴大，並使電網恢復正常運轉。

Loy Yang 煤電廠 (圖: AFP)

在 12 月 22 日，Loy Yang 燃煤發電廠的其中一個單位，再次出現跳閘，這次造成 353 兆瓦的容量損失，特斯拉電池又再次救援，在不到 1 秒的時間，輸送 16 兆瓦電量，讓電網維持控制。

特斯拉的巨型電池，只簽約負責一些當地電網的緊急服務，所以像這種澳洲大型電廠跳電，Hornsdale Power Reserve 電池系統，其實不用負責支援，但若以實際情況來看，這個系統本身並不能解決供電問題，化石燃料仍是緊急情況下，提供能源最可靠的方式。

特斯拉聲稱系統可供電 3 萬戶左右，但 100 兆瓦的電力系統，其中 70 兆瓦只能維持 10 分鐘，另外的 30 兆瓦可提供約 3 小時的電力。

在南澳，官方電網的備用發電廠，為格萊斯頓電廠的煤電廠，在最近這兩起事件中，此煤電廠在特斯拉電池輸送電力之後的幾秒鐘，也開始輸送電力，因此減輕了特斯拉鋰電池的供電負擔。

換句話說，鋰電池系統，是一個很好的備用電力，也可以說是世界上最好的，因為它的輸送速度極快，但最終仍需要與化石燃料一起合作，沒辦法單打獨鬥。

Hornsdale Power Reserve 電池系統的另一問題是，像這樣從風力發電獲得能源的電池系統，本質上是不穩定的，如《Quartz》的作者 Akshat Rathi 報導所說，鋰電池最多只能維持幾星期的能量，一旦充電源被移除，鋰電池就會開始失去電量，若是風停止吹動，則 Elon Music 的巨型電池就沒用了。

因此，除非鋰電池的價格大幅下降，或是系統可以儲存電力更久，不然特斯拉在澳洲的巨型電池，只有在澳洲夏季急需能源時，較有用處。