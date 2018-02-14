波動性回歸，華爾街笑了：交易業務有救了！

摘要：由於波動性回歸，大宗商品、外匯和利率市場的交易量進入 2 月以來普漲，令高盛和美國銀行的 CEO 都對第一季財報充滿信心，FICC 業務在最近幾年的頹勢也有望扭轉。業內最關注波動性回歸的長短和「好壞」，並認為主動型投資將從今年起重占上風。

近期華爾街遭遇的關鍵詞除了「盤整下跌」，還有「波動性回歸」。

波動性回歸後，FICC 交易量明顯走揚

從美股表現看，道指和標普 500 上周累跌 5.2%，均創 2016 年 1 月以來最差單周表現；納指累跌 5.1%，為 2016 年 2 月以來最大周跌幅。三大指數都一度跌入技術性盤整區間（從 1 月下旬歷史高位跌落 10%+），也都在上周五和周一迎來了 2016 年 6 月底以來的最大雙日百分比漲幅。

從外匯市場看，摩根大通數據顯示，總規模 5.1 兆美元的外匯市場本月波動性升至 2016 年 11 月以來最高，與 2017 年的五年最平靜截然相反。伴隨波動性回歸，交易活躍度也顯著提升。CLS 集團表示，從上周一到周四的日均外匯結算量接近 2.1 兆美元，較 1 月均值大幅提升 14%。

彭博社發現，波動性回歸令駐紐交所大廳的交易員們更忙了。通常打電話閒聊的人都等到盤後再交流八卦，不少日內會議被縮短用來看盤，每個人干雜事、翻看手機的時間也顯著減少了。

英國《金融時報》援引 Finra 數據稱，上周二的美股日交易量至少為 10 年來單日最高紀錄，美國企業債市場在 2 月迄今的交易量，比去年平均水平高出了 1/3。

據知情人士透露，大宗商品、外匯和利率市場的交易量進入 2 月以來上漲，衍生品交易員從「恐慌指數」VIX 的交易量暴漲中收益頗豐，高盛大宗商品業務從天然氣交易中獲利很多。

華爾街第一季交易收入或強勢回歸

周二在美國佛羅里達州召開的銀行業會議 TradeTech FX USA 上，高盛首席執行官貝蘭克梵認為旗下的 FICC（固收、外匯和大宗商品）業務終於要扳回一局，為此調撥了更多的資源給該部門。理由是，全球經濟更為穩健、薪資正在上漲，消費者和投資者的信心更強，交易活動也更為活躍。

美國銀行首席執行官 Brian Moynihan 也在同場會議中表示，從交易量等指標衡量，很顯然市場正變得更為主動，會為銀行業帶來更多的盈利機會和更好業績。諮詢機構 Coalition 全球研究主管 George Kuznetsov 預計，如果波動性回歸維持到第一季末，將提振大型投行的交易收入 10%-15%。

去年第四季，華爾街「四大行」的交易收入年增率大幅下滑，FICC 交易收入年增率增速均為負，股票交易收入年增率持平或回落。高盛的業績明顯墊底，FICC 收入僅 10 億美元，比 2016 年同期的 20 億美元「腰斬」，大宗商品交易更創 1999 年上市以來最差年度表現。

德銀全球股市主管 Peter Selman 指出，雖然股市下跌令人心惶惶，但帶來了更多交易活動，很多客戶都表現出投資的興趣。此前由於金融市場波動性過低，對沖基金等大型客戶選擇離場觀望。

波動性回歸時長待考察 主動型投資受益

但交易員和分析師都在警惕波動性的回歸可能不會持久，而且《金融時報》文章指出，波動性也分「好壞」。好的波動性代表更為活躍的股票、債券和外匯交易。但如果市場在波動中一路狂跌的話，將迫使更多客戶離場，代表交易環境會迅速惡化。

高盛和美國銀行 CEO 都表示，現在還太早去預言波動性能否今年都維持高位，不過轉折點確在今年出現。貝蘭克梵稱，10 年期美債殖利率和油價上漲，代表貨幣政策必須轉向。過去幾年央行超量放水抑制了價格波動，更趨緊的貨幣政策勢必會帶來市場大幅盤整。

SunTrust Bank 首席市場策略師 Keith Lerner 對財經媒體 CNBC 表示，歷史經驗證明，市場大幅下跌後的築底過程通膨在幾周或幾個月內才會完成，而不是幾天內，投資者應準備好迎接更多的波動。德銀也「以史為鑑」指出，衡量美股波動的「恐慌指數」VIX 不會很快恢復平靜，可能漲得更高。

美國銀行全球股市衍生品研究主管 Ben Bowler 認為，投資者都在緊張等待周三公布的美國 1 月 CPI 數據，預期核心 CPI 年增率增幅為 1.7%。如果讀數更低，會令市場擔心經濟復甦正在消散；如果讀數更好，可能代表聯準會不得不更快升息，兩種情況都會令美股再度下跌。

但由於標普 500 大盤的年度收益已被抹去，也為對沖基金跑贏大盤標的製造了機會。據 HFR 統計，主動型投資在過去 12 年裡有 10 年都沒有跑贏大盤。Greylock Capital Management 聯席首席投資官 Diego Ferro 認為，盲目地趁低買入和依靠央行放水等策略，將重新被聰明的主動管理取代。

『新聞來源／華爾街見聞』