【異動股】黃金概念股漲幅居前 紫金礦業(601899-CN)漲超4%

午後，黃金概念股漲幅居前，截止發稿，紫金礦業(601899-CN)漲4.07%報4.6元，赤峰黃金(600988-CN)漲2.59%報5.54元，山東黃金(600547-CN)漲2.05%報26.42元，山東金泰(600385-CN)、西部黃金(601069-CN)、湖南黃金(002155-CN)漲逾1%，恒邦股份(002237-CN)、金銀貴業(002716-CN)、中金黃金(600489-CN)等股均紛紛上漲。

消息面上，美股在經曆遭遇兩年來最糟糕的一周之後強勢反彈，美元則從半個月高位下滑，美元指數逼近90關口，給黃金帶來支撐作用。

受益美元指數下跌，國際現貨黃金本周強勢反上漲，周一大漲近10美元，從一個月低位反彈，重新站上1320美元上方。COMEX 4月黃金期貨收漲10.70美元，漲幅0.8%，創1月24日以來最大單日漲幅。周二，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價13日再較比前一交易日上漲4美元，收于每盎司1330.4美元，漲幅為0.3%。

國際現貨黃金周三(2月14日)亞洲時段盤初更是強勢站上1330美元，並刷新1333.10美元/盎司的近一周高位，邁向連續第三個交易日上揚。市場分析人士說，當天美元指數繼續走低，使得金價連續兩個交易日上漲。

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