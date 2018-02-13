中國國航(00753-HK)1月旅客周轉量同比上升4.0%

中國國航(00753-HK)公布2018年1月的主要營運數據，于期内該集團合并旅客周轉量(按收入客公里計)同比、環比均表現上升。客運運力投入(按可用座位公里計)同比上升7.6%，旅客周轉量同比上升4.0%。其中，國内客運運力投入同比上升5.3%，旅客周轉量同比上升2.7%；國際客運運力投入同比上升12.5%，旅客周轉量同比上升6.4%；地區運力投入同比下降2.2%，旅客周轉量同比上升1.7%。平均客座率為79.0%，同比下降2.8個百分點，其中，國内、國際航線分别下降2.1和4.4個百分點，地區航線上升3.1個百分點。

貨運方面，2018年1月貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)和運輸量同比繼續上升，環比有所下降。貨運運力投入(以可用貨運噸公里計)同比上升7.3%，貨郵周轉量同比上升19.0%，運輸量同比上升13.6%;貨運載運率為55.2%，同比上升5.5個百分點。

2018年1月，該集團引進一架A330-300飛機，煺出一架A320飛機。截止2018年1月底，該集團合計運營655架飛機，其中自有飛機276架，融資租賃175架，經營租賃204架。

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