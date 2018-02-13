中外運航運(00368-HK)附屬擬8430萬元出售一艘大靈便型散貨船

中外運航運(00368-HK)公布，于2018年2月12日，中國租船有限公司(為該公司間接非全資附屬公司)與上海長航國際海運有限公司(買方，該公司母公司的間接全資附屬公司)就出售船舶訂立協議，代價為人民币8430萬元。船舶是大連船用柴油機有限公司于2010年建造，載重噸為57,065.5噸的大靈便型散貨船。船舶于2013年由附屬公司按代價人民币9510萬元購置，于2017年12月31日船舶的未經審核賬面淨值約為人民币7058.14萬元。

據悉，該公司母公司為中國外運長航集團有限公司，為該公司的控股股東，是以物流為核心主業、航運為重要支柱業務、船舶重工為相關配套業務的中國最大的綜合物流服務供應商，于該協議日期擁有該公司全部已發行股份約68.25%。

公告稱，出售事項的銷售所得款項將能改善附屬公司的現金流，從而為其帶來額外資金。出售事項的所得款項淨額為約人民币7058.1萬元，附屬公司擬將出售事項的銷售所得款項作為一般營運資金。

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