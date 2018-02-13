合和實業(00054-HK)中期核心溢利按年上升13%至7.59億元

合和實業(00054-HK)公布，截至2017年12月31日止6個月除利息及稅項前溢利按年上升12%至11.36億元，主要由於投資物業及酒店與餐飲業務持續增長，以及受惠於匯兌收益而錄得增長的收費公路業務。核心溢利按年上升13%至7.59億元，每股核心溢利0.87 元中期股息為每股55仙。



來自投資物業的除利息及稅項前溢利按年上升3%至3.94億元，由於客房及餐飲收入均有所增加，悅來酒店總收入按年上升11%。合和新城銷售入賬按年下跌47%至2.51億元人民幣，基於2017財政年度上半年受交收進度影響，令基數較高。連接利東街與港鐵站的莊士敦隧道已於2017年12月開通，加強了合和實業於灣仔的物業組合之間的連接。

展望下半財年，E-Max 的高級服裝特賣場將擴充至正在裝修的 B1 樓層，預計新租戶將於2018年夏季開業。E-Max 在2020財政年度的目標零售租金收入將較2016財政年度增加50%。合和中心二期目標在2021年開業。皇后大道東153-167號將增加合和實業的物業組合在皇后大道東的介面，項目預計在2022年開始營運。

另外，鑑於目前內地房地產市場的緊縮政策，預計合和新城將難以達成原定2018財政年度入賬銷售額5億元人民幣的目標。

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