集資買彩券無須先向國稅局報備 但要保存集資證明

迎接金狗年到來，許多人都會買張彩券試手氣，尤其今（2018）年電腦型彩券春節加碼總獎金達 8 億元，其中威力彩加碼 2 億元，頭獎上看 5.7 億元，大樂透也連續 6 天都開獎，除夕至初一還加開 400 組百萬紅包，許多人更集資買彩券，財政部 13 日則指出，集資行為無須事先向國稅局報備，但要自行保存集資購買證據資料，以備日後查考，而集資中獎的獎金，按出資比例分配中獎獎金，並不涉及贈與稅問題。

台灣彩券公司今年電腦型彩券春節加碼，除威力彩已在 2 月 5 日頭獎加碼 2 億元，而且 5.23 億元頭獎 12 日又摃龜，下期除夕當日 15 日開獎將上看 5.7 億元，同時，大樂透從除夕到初五（20 日）也連續 6 天每天開獎，除夕及初一更各加開 10 個號碼，對中其中 6 個號碼就有機會獲得百萬獎金，共有 400 組百萬獎金。

也由於春節彩券加碼，不少人也與親朋好友集資買彩券，但最近傳出嘉義市去年開出大樂透頭獎，由 1 注獨得新台幣 3.92 億元，但中獎人出面領獎時表示，該大樂透是他與友人集資購買，因此要求將一半獎金給友人，由於事前未報備集資，加上金額超過贈與稅 220 萬元課徵門檻，需再繳 2000 多萬元贈與稅。

不過，對此，財政部賦稅署 13 日指出，民眾取得公益彩券中獎獎金，依所得稅法規定採分離課稅，無須併計綜合所得總額，且其每聯（組、注）獎額超過新台幣 2000 元，才按 20% 扣繳所得稅款。

至於中獎獎金，出資人按出資比例分配中獎獎金，並不涉及贈與稅問題，除非是領到獎金後要贈與給親朋好友，才會涉及贈與稅問題，因此，請民眾放心。

此外，由於集資購買彩券屬於民眾經常性的經濟活動，賦稅署也說明，集資行為並無須事先向國稅局報備，民眾可自行保存集資購買的佐證資料，以備查考，如果真的中獎，國稅局再依個案去認定，也因此，如果集資證明文件越充足，就不用擔心被課贈與稅。

國稅局進一步說明，保留集資購買證明，不只是避免課徵贈與稅問題，主要也是保護自己，萬一中獎有人不認帳，這些都是法庭事證。當然，如果是固定集資買彩券，國稅局建議，彩券最好是全部影印下來，並各自保留一份，國稅局也會了解是誰去購買、在哪家投注站購買？

若是現金集資，可以寫個協議書，如果是固定匯款或是單次匯款，存摺就會有匯款金額細項，集資的證據力就更充足，當然如果是親人集資，國稅局坦言，集資證明資料就要更充足，不過，國稅局也強調，還是要視個案來認定。

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