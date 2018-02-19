謝金河：狗年在低價、低基期、高殖利率股找機會

【文／謝金河】

雞年即將走入歷史前夕，來了一記強烈的回馬槍，這一波全球股災來得又急又猛，假如從最高點起算，美國道瓊指數從二六六一六．七一跌到二三三六○．二九，總計跌掉三二五六．四二，跌了十二．二三％，S&P 500 跌十一．八四％，Nasdaq 跌了十一．六五％，含有 FAAMG 的 Nasdaq 100 指數下跌十二．五五％，費城半導體指數則下跌十一．六％，台股從一一二七○．一八殺到一○一八九．○四，慘跌一○八一．一五，跌幅九．五九％，這是台股從二○一六年的七六二七．八九拉動漲勢以來，兩年來首度跌破年線，也代表了過去兩年來的台股大牛市可能陷入整理階段。

進入狗年，大家回頭看看台股經過這一波回檔後的結構，一是過去大家心目中認定的三大外資概念股，只剩下台積電獨撐大局，這一波台積電從二六六元殺到二二八．五元，跌了十四．○九％，與美國ＡＤＲ旗鼓相當，只跌到半年線，但是大立光、鴻海殺破年線，已形成死亡交叉，未來面臨考驗。這代表了台股再往下走，指數拉抬空間可能限縮，也就是台股下跌千點之後，未來指數拉抬空間可能受限。

夢很大的題材股不支倒地

二是去年一年大漲的個股，最後發現基本面可能欠佳，股價大漲後形成慘跌，像主動、被動元件的薄膜濾光片廠統新從二三三元狂殺到五五．五元，東典從三二一元殺到八五．七五元，跌幅都超過市場預期。最近兩檔指紋辨識題材的精材第四季，終於轉虧為盈，但獲利力道不強，股價仍從一○六．五元殺到五一．六元，神盾也從三三四元急殺到一五○．五元，再加上去年大漲到六二四元的康控ＫＹ，也跌到二三六元。

這些去年「夢」很大的題材股，像電池題材的美琪瑪從一五四．五元殺到七八．六元，康普也從一四八．五元跌到九四．九元，還有光學族群在過去半年幾乎形同殺戮戰場，例如玉晶光從五九六元殺到二一三元，不到半年，股價掉了六四％，其他如今國光、先進光、聯一光、新鉅科災情都十分慘重，能夠撐在年線上只剩佳凌，亞光及揚明光，這個情況其實告訴大家，股價大漲後必須要有足夠的基本面當後盾，否則股價大漲後的修正，通常都很可怕。

現在基本面仍十分強勁的有矽晶圓題材的環球晶及台勝科，及頻頻漲價的被動元件族群，不過國巨的周線、月線指標已走空，環球晶技術面也正從高檔反轉交叉向下，如果基本面仍強勢，也許可以支撐股價在高檔，但若基本面出現大的變化，這類基期很高的個股可能面臨很大的修正。

進入狗年，全球股市延續雞年尾的大修正，狗年的強震可能是常態，我的想法，今年的投資必須有全新的思維，這當中從低基期、低價股來找，尤其是過去股價沒有什麼表現的個股，或者是從競爭力的角度挑選今年股息殖利率回報突出的個股，三是這次在全球股災中，不斷測試股價強勁的個股。

舉例來說，《先探週刊》在三○幾元前發現青雲，原本是生產電視機的，後來由柯聰源入主，股本縮小到一．三五億元，去年配一．六元現金，去年營收成長一一八％，第三季ＥＰＳ已達一．○九元，現在元月營收繳出六．三八億元的好成績，以其一．三五億元的小股本，加上有記憶體模組及顯卡效應，股價終於衝上五○元以上，如果青雲是個線索，那麼今年顯卡隨著挖礦熱潮崛起，撼訊去年第三季ＥＰＳ五．五七元，第四季營收十六．七三億元，今年元月營收十一．二九億，比去年同期成長八八五％，撼訊是ＡＭＤ代理顯示卡，現在產品排隊也買不到，股價也跟著創造傳奇，二○一六年股價最慘只有五．七二元，去年上半年也不過才十五．八元，九月漲到二五．八五元，誰也沒料到這一波會衝上一九五．五元。

從不受注意低價股切入

撼訊帶動了顯卡題材，技嘉是顯卡廠，微星也沾到邊，但轉機題材可能遞延到承啟）及麗台，其中麗台仍虧損，但是承啟有中國七彩虹背後支撐，未來發展格局不小，這次全球股災，承啟逆勢不跌，而且還創了二二．七五元新高，可能是青雲外的市場黑馬。

經過全球股市強震，我覺得可以從市場不太注意的低價股切入，第一檔來看二○一五年股價最低跌到四．六三元的三商電，這次在股災前一度漲到十三．七元，未來三商電是以雲端服務為主，這幾年定位為金融自動化系統整合股務商，三商電腦在ＡＴＭ市占率近四○％，存提款機占七○％，補摺機八五％，在 Fintech 時代，三商電未來有更大商機，再加上雲端運算及物聯網服務普及，蹲了很久的三商電逐漸蛻變，二○一六年全年本業獲利是三○二四萬元，去年前三季已上升到五六○七．五萬元，去年第四季營收達十四．四四億元，比第三季七．○一億元增加一倍多，去年全年營收三二．九七億元，成長二二．三％，元月營收又成長七○．四％，三商集團控有五三．四％，籌碼相對穩定，是一檔正奮力轉機的低價股，加上三商電持有三商美邦四八九○張及果核數位等轉投資公司，未來會更有可看性。

來源：《先探投資週刊》 1974-1975 期合刊號

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