趁恐慌下殺時 布局高殖利率股

【撰文／蔡明彰】

台股封關前受到美股大跌的影響而疲弱不振，投資人一方面擔心過年期間美股會繼續崩跌，一方面希望能將過去投資的部位獲利了結，入袋為安。

不過當市場陷入恐慌性下殺的時候，正是進場布局優值股和高股息殖利率股的最佳時機，因此我特別為投資人挑選兩檔潛力股，分別是達邁 (3645) 和宏盛 (2534)。

PI 薄膜供需緊張 報價上漲

從去年開始 PCB(軟性印刷電路板) 市場在智慧型手機的帶動下，例如 IPHONE X 導入無線充電以及臉部辨識功能、OLED 機種應用增加、中國手機電池快充、鏡頭模組需求、VR 及 AR 等應用，使軟版使用片數及面積上升，也使 PCB 產品供不應求而漲價，帶動產業上游跟著喊漲，玻纖、P I 薄膜 (聚醯亞胺薄膜 Polyimide Film) 價格跟著水漲船高，尤其 PI 薄膜上游化學原料受政策關廠導致供給減少，加上沒有新增產能開出，PI 售價於去年第 4 季陸續調漲 10％，預計今年仍維持漲價態勢。

達邁主要產品是 PI 薄膜，是 PCB 上游軟性銅箔基板材料，其中 PI 薄膜因為進入門檻高，僅美國杜邦 (DuPont)、日本鍾淵化學 (Kanaka)、韓國 SKC Kolon PI 及台灣達邁等少數廠商生產。由於 PI 廠近幾年沒有進行大幅擴產，加上用 PI 部分產能轉至燒結散熱用的石墨片，使 PI 供不應求而導致價格上漲，有望帶動達邁的毛利率向上提升。

達邁去年 9 月開始受惠於產品需求旺盛及 PI 價格上漲，9～12 月單月營收年增率分別為 14.69％、24.09％、24.22％及 44.50％，今年 1 月營收年增率 37.02％，顯示達邁成長動能非常強勁，預估今年 EPS 為 4.6 元，較去年 EPS 2.6 元成長 77％，續創新高，達邁股價曾一度來到 100 元，漲多休息估計在 70 元獲得支撐。

我認為在石磨散熱片與軟性 OLED 需求上升、中國手機對黑色 PI 需求強勁、上游化學原料持續受中國環境控管且未有新產能開出等利多原因，將使 PI 供需持續緊張，價格有望維持在高檔，預估達邁今年營收有望成長 40％至 27 億元，毛利率有望突破 37.5％，預估今年 EPS 為 4.6 元。投資人可多留意達邁，我認為今年非常有機會走一波大行情。

宏盛擁 4 大利多

宏盛以興建公寓及住宅大樓為主力，多數大型建案位於淡水新市鎮，代表作為宏盛帝寶。宏盛手上擁有總銷逾 100 億元、位於台北市六福皇宮對面的捷四聯開案「宏盛國際金融大樓」，目前持續招租中、每坪月租金約 3000 元，未來年租金收益約達 2.5 億元，將可以為宏盛帶來非常可觀的收益。另外總銷售 110 億元的「宏盛新世界二期」，在預售時銷售率達 70％，並在去年 11、12 月完工交屋，認列約 14 億元，約占預售的 10％，剩下的 60％銷售額將在今年第一季貢獻，因此我預估宏盛第一季獲利將會大爆發。

來源：《萬寶週刊》 1268 期

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