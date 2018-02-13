華夏能源(08009-HK)附屬擬2025萬元參設合營于南充市提供安老服務

華夏能源控股(08009-HK)公布，于2018年2月13日，深圳華亞能源有限公司(訂約方A，為該公司間接全資附屬公司)與南充金德源汽車銷售服務有限公司(訂約方B)就注資及營運合資公司而訂立合資協議。合資公司業務活動乃為于中國南充市提供安老服務。

根據合資協議，訂約方協定合資公司將由訂約方A占45%股權及訂約方B占55%股權，并進一步協定訂約方A將于合資公司成立及中國政府簽發必要牌照後方向合資公司注資。合資公司注冊資本為人民币4500萬元，其中人民币2025萬元將由訂約方A以現金(將由公司内部資源提供資金)注入，占45%股權，及人民币2475萬元將由訂約方B以現金注入，占55%股權。

據悉，訂約方A核心業務活動為業務投資及一般商品貿易，訂約方B于中國從事業務投資及汽車貿易業務。

于向合資公司注入全部注冊資本後，訂約方將負責合資公司財務管理、監督其業務營運、日常管理以及營銷計劃。董事會認為，訂立合資協議為集團拓寬其業務組合及收入來源良機，故股東可從新收入來源産生收益中獲取潛在更大回報。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)