【港股午評】大爆發勁升逾600點 又跌眼鏡

港股今早大爆發？看到近日大市走勢，特別是大市最終由升轉跌，加上港股通從今日起開始暫停，就算美國股市在當地時間周一勁升410點，對港股的信任有限，以及今早反彈200至300點後又再次在低位俳徊。嘿，結果今早大市讓筆者再次大跌眼鏡。半日升幅一度超過700點，成交額亦超過700億元，絕非如原來預期般，港股會是一片沉寂。既然今早出現一個超出預期的表現，投資者是否有必要調整原來的作戰策略，加大注碼以加強攻勢，務求過肥年？

恆生指數中午收市報30102點，升643點，國企指數收市報12200點，升300點，成交額為743.1億元。雖然今早大市表現極為理想，但是卻不建議投資者突然加大注碼，以免屆時無法再調整策略。

今早除了6隻成份股外，其餘45隻成份股皆上升，表現最差者為聯想集團(00992-HK)，半日跌1%。不過聯想已在低位相當長時間，所以投資者對聯想的聯想應該不會太多，就算損手的幅度有限。若仍持有聯想的投資者，可以繼續持有，畢竟該公司股價已下跌多時，投資者仍然願意持有，相信這是閣下與聯想之間的一份真愛，所以不便再棒打鴛鴦了。

今早表現最突出為手機設備股，其中在昨日收市後發出盈喜的舜宇光學(02382-HK)，今早彈升7.3%，股價上升至120元。其實手機設備股已在日前大跌市時企硬，借助盈喜的威力將舜宇股價推高。不過有關股份看來已是率先跑出，未來一段時間需稍為休息。若早前已入市者，建議可以在後市先行沽出獲利。

內房股今日表現相當出眾，個別二線內房股升幅達6%以上，其中龍光地產(03380-HK)彈升逾7%。二線內房股早前已錄得一定跌幅，今日怕勢反彈，而反彈力度頗為驚人。在雞年完結前，內房股氣勢未必太弱，淡友不宜輕易出手。

此外個別三﹑四線股近期有異動，而且並非是乾升股，所以投資者要特別小心。

2018年2月13日中午12時38分

文﹕張偉倫

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