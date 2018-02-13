安心過好年春節信用卡費可延繳、銀行停止催收作業

迎接農曆金狗年前，各項金融服務需求也較平日旺盛，雖然 2 月 15 日至 2 月 20 日 6 天連續假期銀行不開門，但金融服務不打烊，ATM 存、提款機、網路銀行、行動銀行 APP、客服專線仍 24 小時提供服務，至於繳款期限剛好落在年節期間的信用卡與貸款，繳款期限一般也會順延至年後第一個營業日（2 月 21 日）。

另外，銀行公會為體恤有還款困難債務人的感受，已協調各會員銀行（含委外催收機構）於農曆春節連續假期期間（2 月 15 日至 2 月 20 日）停止各項催收作業，使債務人可安心過年。

由於銀行營業時間只剩下 2 月 13、2 月 14 日這兩天，不少民眾都會趁放假期辦理一些理財大小事，包括領錢、換新鈔、繳款等，也因此，不只銀行大廳擠滿人，甚至自動櫃員機 ATM 也出現排隊人潮。財金公司提醒，根據歷年春節期間 ATM 交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（2 月 12 日至 2 月 15 日）早上 11 時至下午 14 時及下午 5 時至晚上 7 時的 2 個時段，ATM 使用最為忙碌，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

由於這次春節連續假期長達 6 天，財金公司也特別提醒存款人，應注意往來金融機構在春節期間使用 ATM 的相關規定，例如未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制，每日累計提款或轉帳限額，以及每日提領及非約定轉帳限額是否合併計算等規定，提醒民眾及早準備並預先辦理補登存摺，以免影響春節期間資金的調度。

另外，台北富邦銀行也提醒，民眾若手邊有即將到期的信用卡或貸款帳單，記得趁農曆年前儘早繳清，若繳款期限正好落於新春期間，銀行提供自動遞延繳款服務，繳款截止日將順延至年後第一個營業日（2 月 21 日），而信用卡實體帳單因過年期間郵局停止營業，將於年後寄出，繳款期限將順延，持有電子帳單的客戶，繳款期限亦順延至年後，資金運用更彈性靈活。

至於基金投資族也要特別留意，台北富邦銀行表示，台股 2 月 12 日封關、2 月 21 日開盤，國內台股基金在休市期間的申購、贖回、轉換交易及基金淨值計算日與贖回付款日，將依各投信公司規定辦理；國內基金與境外基金商品受理交易時間截至 2 月 14 日中午 12 點止（惟國內貨幣市場型基金申購受理至 2 月 14 日上午 10 點止），春節期間所有交易將順延至開盤日（2 月 21 日）。

在海外 ETF 股票交易服務部分，由於配合國外交易所的開盤狀況，過年期間照常提供服務，民眾可善用網路銀行或行動銀行，隨時隨地掌握交易好時機。

另外，銀行公會已協調各會員銀行（含委外催收機構），春節連續假期期間（2 月 15 日至 2 月 20 日），各銀行（含委外催收機構）停止一切催理作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人之動產或不動產等一切活動。

銀行公會同時提醒債務人，切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾如有債務問題，可於營業時間洽詢各金融機構協商服務專線，或撥打銀行公會債務諮詢專線（02）85961629。





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