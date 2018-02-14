春節旅客深夜回國免驚桃園機場「夜間共乘」安全又省錢

廉價航空的興盛，帶起國人自助旅遊風潮，但廉航多是「紅眼航班」，起降時間都在半夜時刻，此時機場捷運以及部分客運路線已經暫停營運。

桃園國際機場為提供深夜返台旅客更安全且省錢的交通接駁，自 1 月 13 日起推出排班計程車「夜間共乘」服務，2 至 4 人就能成行，現場服務人員會協助媒合，有效提升機場運輸資源效率及節能減碳，旅客也可分攤車資降低負擔。



▲返國旅客可於入境大廳計程車服務櫃台洽詢及登記使用共乘服務。（圖／桃園國際機場提供）

曾使用「夜間共乘」的旅客表示，省錢又安全是考慮的主因，以自己搭乘經驗而言，等候媒合搭車時間約 10-15 分鐘，若不想繼續等待，也可向服務人員也取消等候，選擇彈性也方便。



▲機場排班計程車夜間共乘服務流程圖。（圖／桃園國際機場提供）

桃園機場夜間計程車共乘於每日凌晨 0 時至 6 時提供服務，規畫「固定費率共乘」及「里程費率共乘」兩種計費方式。固定費率共乘範圍涵蓋台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、市等 23 個區域，只要旅客目的地在同一區域內即可使用，收費依旅客下車地點數量，按照桃園市政府交通局核定的價目表收取固定金額，每人費用最低只要 200 元起。(春節期間 2/11-20 另有每趟次加價 100 元，依搭乘人數平均分擔)

里程費率共乘則提供給跨區共乘或路途較遠的旅客使用，可搭車至全台各縣市，但不提供路線南、北反向的旅客共乘，計費方式為：（跳錶顯示金額 ÷ 下車地點數） + 每一下車點加收 200 元車資。共乘旅客不管是採用哪種方式，花費車資都比單獨搭乘更加便宜划算。



▲計程車共乘服務第 1~12 區共乘下車點級費率。（圖／桃園國際機場提供）



▲計程車共乘服務第 13~23 區共乘下車點級費率。（圖／桃園國際機場提供）

夜間計程車共乘自開辦以來，以 20-50 歲的國人接受度最高，春節連續假期人潮眾多，媒合成功機率可望大幅成長，有共乘需求旅客可在桃園機場第一及第二航廈計程車櫃台、計程車上客處諮詢，現場有專屬服務人員說明及協助媒合，配對成功後即可發車，計程車駕駛也會依相關規定向每位乘客收取個別車資。



▲旅客半夜抵達台灣也不怕，桃園機場推出排班計程車夜間共乘服務，花費車資比單獨搭乘更加便宜划算。（圖／記者陳致宇攝）



▲桃園機場也於機場排班計程車共乘區安排座椅，提供旅客更貼心的服務。（圖／桃園國際機場第二航廈候車處）

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