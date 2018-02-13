開工身材大走鐘！農曆年後近6成女性體重增加

農曆春節是上班族一年中最期待的時刻，不需要早起趕著打卡上班，可以拋開所有惱人的工作，盡情的放鬆，再加上過年期間不外乎吃高油脂的年菜、飲酒或是嗑瓜子、開心果等高熱量零食，甚至日夜顛倒的看電視、追戲劇，在不控制飲食與作息不正常之下，體重也默默跟著增加，直到假期結束時，才發現身材體型已走鐘！蕭敦仁醫師公開台灣女性上班族春節期間肥胖指數，其中調查指出有九成的女性知道控制飲食及運動可以減重，但高達八成的人做不到！甚至有近六成的女性在農曆春節結束時體重增加，平均增加近三公斤，過年期間稱為最容易變胖的季節也不為過。

由於過年期間太過放縱，美食當前難忌口，導致體重直線上升，許多愛美女性總在年後急著甩掉身體上脂肪，卻又因為難以控制食慾，陷入減重失敗的輪迴裡。蕭敦仁醫師表示，對於想要減重的民眾最困難的就是克服口腹之慾，尤其是女性上班族忍不住甜食、手搖飲料的誘惑，或是高熱量的下午茶，控制不了想吃的慾望而減重失敗。



▲想瘦的安全又健康 醫師呼籲減重應尋求專業協助。（ 圖／蕭敦仁醫師提供）

愛美是女人的天性，想瘦是人之常情，蕭敦仁醫師提醒想減重的民眾，應尋求醫療專業協助，目前市場上合法減重藥分為抑制食慾及減少油脂吸收兩大類，後者主要作用是減少脂肪吸收，但因過年期間，吃的年菜都屬高油脂料理，會讓油便或腹瀉等副作用明顯，造成生活上許多困擾，建議可以使用標靶式的抑制食慾藥物，抵抗過年期間的美食誘惑，它的作用是增加血清素受體，影響下視丘飽食中樞，減少想吃的慾望，達到控制食慾的效果，讓春節期間不至於大吃大喝。

蕭敦仁醫師指出，根據研究結果顯示，抑制食慾藥物在半年內可以減少 7% 的體重，有些人甚至可以減少 10%-11% 體重。



▲目前市場上合法減重藥分為抑制食慾及減少油脂吸收兩大類比較表格。（ 圖／蕭敦仁醫師提供）

最後蕭敦仁醫師叮嚀，想瘦的安全又健康，應尋求專業協助並同時搭配藥師及營養師的指導，定期追蹤狀況，養成良好習慣，才能安全又有效地降低體重。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』