封關前夕新台幣早盤續升觸29.349

台股雞年已封關，不過，新台幣兌美元今（13）日早盤在美元偏弱下，升破 29.4 元，一度觸 29.349 元、升值 5.1 分，目前在 29.37 元震盪。

美股擺脫一個多禮拜以來的上下震盪，在樂觀氣氛下，收盤大漲，道瓊工業指數勁揚 410.37 點或 1.70%，以 24601.27 點作收；標準普爾指數漲升 36.45 點或 1.39%，收在 2656.00 點；那斯達克指數漲 107.47 點或 1.56%，收 6981.97 點。

國際匯市部分，在美股收漲，市場避險情緒有所緩解，美元指數震蕩後小幅回落，韓元今日早盤一度來到 1079.25 韓元兌 1 美元，目前拉回至 1083.7 韓元兌 1 美元，日圓在 108.56 至 108.78 日圓兌 1 美元盤整，而人民幣兌美元中間價來到 6.3247 元，較前一交易日大貶 246 基點。

至於新台幣匯率，新台幣兌美元今日早盤以 29.392 元、升值 0.8 分開出後，在美元走弱及出口商拋匯下，再進一步觸及 29.349 元、升值 5.1 分，不過，美元買盤也進場，新台幣兌美元隨後在 29.37 元震盪。

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