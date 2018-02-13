1月新增人民幣貸款近3兆 創單月歷史新高 惟社會融資大減

人民銀行公布，1 月新增人民幣貸款達 2.9 兆元 (人民幣，下同)，按年多增 8670 億元，不但高於市場預期的 2.05 兆元，並創下單月歷史新高。1 月底廣義貨幣 (M2) 供應按年增長 8.6%，亦高於預期。

不過，社會融資規模增量卻按年下跌 6367 億元至 3.06 兆元，其中被視為表外融資的銀行承兌匯票、委託貸款和信託貸款 1 月份上升 1178 億元，按年大減 1.13 兆元。

香港《明報》引述信銀國際首席經濟師廖群表示，貸款創新高但社融下跌，其中一個主要原因是表外融資業務被打壓，貸款需求轉回表內。此外，去年 12 月人民幣新增貸款只有遠低於預期的 5844 億元，是因為了控制 2017 年貸款數字，將貸款留待 1 月份發放，故此 1 月份的新增貸款數字特別高。

中國已連續 3 年 1 月新增貸款規模超過 2 兆元，此前單月的信貸投放最高紀錄是 2016 年 1 月的 2.51 兆元。而 1 月份 2.9 兆元的新增人民幣貸款規模，大幅超過了此前市場預期的 2 兆元水平。整體來看，融資需求仍偏強。

招商證券宏觀分析師閆玲坦言，1 月份 2.9 兆的新增人民幣貸款有點超預期，但這並不代表着全年都會如此強勁，原因有 3：1.1 月信貸應該有去年尾未能放出去的成分；2. 表外轉回表內；3. 年初強烈的放貸需求，加上從監管層的角度，有效控制宏觀去槓桿率在信貸投放上會在一個相對平衡水平。

人行同時公布，廣義貨幣 (M2) 餘額 172.08 兆元，按年增長 8.6%，較去年 12 月底高 0.5 個百分點，亦較預期高 0.4 個百分點；狹義貨幣 (M1) 餘額 54.32 兆元，年增長 15%，按月上升 3.2 個百分點，亦高於預期的增 13.5%。流通中貨幣 (M0) 遜於預期，期末餘額 7.46 兆元，年減 13.8%，低於預期的增 4.2%。

香港《文匯報》援引聯訊證券分析師李奇霖指出，M2 增速雖較前期有所反彈，但距離過去 10% 左右的水平仍有較大差距。從存款項看，此次增速反彈主要原因在於非銀行存款的高增，而這可能與股票市場在 1 月份結構性向好有關。

九州證券分析師鄧海清則認為，M2 增速回升僅是對 2017 年 12 月極低值的修正，且為有數據以來第二低值，難言趨勢性回升。「去槓桿」已經由「金融去槓桿」過渡到「實體去槓桿」，或者意味着實體經濟融資需求下降，2018 年經濟大概率下行。

廖群預期，今年每月的 M2 按年增長會約為 9%，比去年略高，因為去年壓制表外融資已見成效。

招商銀行資產管理部高級分析師劉東亮指出，強監管的邏輯不會改變，但居民戶貸款的快速增長，有可能令地產調控和針對現金貸類的調控繼續加碼。