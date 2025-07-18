鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-18 17:51

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台股今 (18) 日延續多頭氣勢，上漲 269.85 點，收在 23383.13 點，新台幣兌美元匯率同步走揚，下午拋匯潮擴大，一度升逾 1 角，往 29.3 元關卡靠攏，不過，整體交投意願仍不高，在央行稍加調節之下，升幅幾乎回吐，以 29.406 元作收，微升 0.6 分，台北外匯市場總成交值略增至 17.155 億美元。

〈台幣〉熱錢回流一度升逾1角 尾盤升幅回吐收29.406元 周線連二黑。(圖：shutterstock)

台北股匯今天連袂走揚，在台積電法說釋利多激勵下，電子族群強勢走高，買盤聚焦 AI、機器人題材，台積電終場上漲 25 元、收 1155 元，帶動加權指數收盤上漲 269.85 點，漲幅 1.17%，收在 23383.13 點，本周累計上漲 632.1 點。

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新台幣兌美元今天開盤價為 29.4 元，在熱錢回流及出口商拋匯下，盤中最高升抵 29.305 元、升值 1.07 角，但尾盤升幅幾乎回吐，最後以 29.406 元微升作收。本周累計貶值 2.01 角、貶幅 0.69%，周線寫下連二黑。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.33%，歐元強彈 0.33%，亞幣則互有升貶，新加坡幣升值 0.17%，新台幣與人民幣均小幅升值，韓元貶值 0.06%，日元亦貶 0.04%。