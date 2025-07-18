〈台幣〉熱錢回流一度升逾1角 尾盤升幅回吐收29.406元 周線連二黑
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (18) 日延續多頭氣勢，上漲 269.85 點，收在 23383.13 點，新台幣兌美元匯率同步走揚，下午拋匯潮擴大，一度升逾 1 角，往 29.3 元關卡靠攏，不過，整體交投意願仍不高，在央行稍加調節之下，升幅幾乎回吐，以 29.406 元作收，微升 0.6 分，台北外匯市場總成交值略增至 17.155 億美元。
台北股匯今天連袂走揚，在台積電法說釋利多激勵下，電子族群強勢走高，買盤聚焦 AI、機器人題材，台積電終場上漲 25 元、收 1155 元，帶動加權指數收盤上漲 269.85 點，漲幅 1.17%，收在 23383.13 點，本周累計上漲 632.1 點。
新台幣兌美元今天開盤價為 29.4 元，在熱錢回流及出口商拋匯下，盤中最高升抵 29.305 元、升值 1.07 角，但尾盤升幅幾乎回吐，最後以 29.406 元微升作收。本周累計貶值 2.01 角、貶幅 0.69%，周線寫下連二黑。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.33%，歐元強彈 0.33%，亞幣則互有升貶，新加坡幣升值 0.17%，新台幣與人民幣均小幅升值，韓元貶值 0.06%，日元亦貶 0.04%。
央行外匯局長蔡烱民日前對外澄清，市場「誤解」央行對出口商拋匯一天十支 (1000 萬美元) 的限制，事實上，多數業者一天頂多 3 支 (300 萬美元)，進出口商在市場上結售和結匯是「自由」的，央行的基本立場是希望匯市穩定，鼓勵廠商分散結售時間。
匯銀人士指出，近期美元擺脫頹勢、展開反彈，但台幣貶勢不如其他亞幣，外資有進有出，整體量能相對較淡，市場靜候台灣輸美關稅出爐，同時持續關注美國最新經濟數據，尤其是下周即將公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數，為聯準會 (Fed) 評估通膨及貨幣政策的關鍵指標之一。
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