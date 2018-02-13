人生有夢最美！但夢想再美，都禁不起一再地蹉跎。

在台南有一群年輕人絕對是超級行動派，有人為了傳承一碗阿嬤的麻油酒香米糕，有人想做出足以光宗耀祖的客家菜，有人為了女兒烤出健康又歡樂的雞蛋糕，有人將美好的旅行記憶化作味道延續… …

沒有雄厚的資本，靠著一股熱血，他們駕著小小攤車勇敢前行，瞎密攏不驚。

【撰文 ‧ 攝影─FION】

客家本色快餐車狂想

高麗菜乾 + 肉餅 + 抹茶的早餐狂想

客兄早餐 HaKka bro

一如往常艷陽高照的台南週末，總是有一輛很像《五星主廚快餐車》電影裡的箱型小貨卡，停在懷恩街與長榮路交叉口的紅磚道上。清晨路過的行人被烤麵包與煎盤上食物的香氣喚醒，人潮開始熙熙攘攘聚集了起來。陽光從苦楝樹樹梢灑落，有人點了早餐就隨興在樹下坐了下來享用。快餐車老闆有著像做工的人一樣健康黝黑的膚色，一口白牙爽朗笑容，大家都叫他客兄。

陽光少年客兄把衝浪板改成了招牌。

充滿濃濃客家味的早餐

客兄是屏東客家人，從高中開始就是個職業木工。具有充分實驗精神喜歡下廚的他謙虛表示，亂煮竟然煮出心得，於是在朋友服飾店門口擺攤賣早餐。一直覺得充斥冷凍食品的早餐店很沒意思，就拿自己拿手菜：肉餅、高麗菜乾、梅干菜、桔醬豬肉⋯⋯來做早餐，用自己從小吃到大的客家菜，發揮巧思改良成早點。因為租屋處不大，也沒有大冰箱，所以間接強迫自己必須每日採買新鮮食材，並堅持不過度調味，避免讓醬料掩蓋食材本身的鮮美。

熱血客兄在煎鍋前勤奮工作一刻不得閒。

腳踏實地做人誠懇實在做餐

因為賣早餐，他認識了很多有趣的朋友，有客家朋友吃到了早餐，會難掩激動和他握手，還稱讚他光宗耀祖。也遇到許多不懂母語、對自己族群沒有認同感的人讓他覺得可惜。車上掛著台灣客家地圖，介紹客家族群分布及腔調差異。客兄希望藉著美味的料理，吸引大家認識客家文化的美。不賣早餐的時候，也做木工，農忙時也要回家裡幫忙。他說老家在屏東種檳榔、香蕉、紅豆，也養泰國蝦。有著和傳統客家人一樣勤勉實在性格的客兄，為了早起，10 點以前就會上床睡覺，每天 4 點半起床，大概 5 點多就會抵達當日擺攤地點。如果前一天和朋友唱歌、看電影不小心太晚睡，隔天就會「有魂無體親像稻草人」。最近客兄早餐剛好滿兩歲了，不少擺攤的人往往急於開店，但即使風吹日曬、受凍雨淋，他還是很享受這樣自由自在，可以透過擺攤交朋友的生活。

不過因為小攤只有一個人忙，無法快速大量供應，也希望大家諒解。未來想為餐車增加更多推廣客家文化的元素，也計畫在新的租屋處做晚餐，賣客家粄條、花生豆腐等道地客家菜，敬請期待！

使用腳踏車手把改裝成的菜單。

隨興擺放陽傘與摺疊桌椅的內用區。

固定擺攤 07:00∼11:00

週四台南應用科技大學；週二台南大學後門；

週一、週三、週五大東夜市旁水保局；週六、週日懷恩街長榮路交叉口（勝利國小旁邊）

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推薦餐點

打拋豬漢堡 / 55 元

使用鑄鐵鍋烘煎過的漢堡麵包，餡料是客兄拿手的打拋豬，加肉、加起司更澎湃。

抹茶麻糬蛋餅 / 45 元

去年五月開賣的抹茶蛋餅，香香甜甜的手桿茶香味餅皮與麻糬，還有隱藏版火龍果、洛神等節令限定口味。

高麗菜乾豬肉蛋吐司 / 50 元

將自家醃漬的客家高麗菜乾切碎後混著碎豬肉，平衡了豬肉的油脂，吃起來微酸微鹹，口感清脆。

來源：《行遍天下》 2018 年 2 月

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