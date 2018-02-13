歐巴帶路　神還原孔劉漫步市區路線 金澤市

【文字│Lingling 攝影│蔡孝如】

【Thanks│石川縣觀光戰略推進部、J&T CONTENTS、加賀友禪大使千原愛子】

小京都金澤風情萬千，有著時尚城市面貌、卻也能轉個彎後遇見老老的百年日式老建築。這樣特有風貌也吸引了韓國明星孔劉，2017 年底孔劉代言的韓國人氣服飾帶著他前來金澤取景拍攝廣告與型錄，穿著休閒服裝的他走在茶屋街、老菓子舖裡，完全沒有違和感，真切地傳達出金澤的細膩風情呢！

老街景裡的尋常風景

這一系列的廣告設定孔劉與好朋友一起到了金澤，在秋日季節穿著著時尚的衣著漫遊走逛，最具有金澤風情的主計町茶屋街、淺野川、中之橋通通被收納進了鏡頭底下，老屋、市街在歐巴漫步的風景裡竟然讓人有了想去旅行的感覺！除了老情調街景外，廣告場景也拉入老店舖內，沒有那麼多觀光客的老和菓子店「戶水屋」、有著挑高透氣窗的二手書店「オヨヨ書林古書店」以及讓歐巴也吃得很開心的蕎麥烏龍麵店「福天店」等地，處處都留有孔劉的身影。

即使時序進入冬天，街景跟孔劉拍攝時的夏末初秋已經大不同，但還是能透過造訪這些景點，循著孔劉的腳步領略這古城的美好韻味。

古都裡的散 閒適情調

主計町茶屋街

與金澤最有名的東茶屋街隔著淺野川遙遙相望，「主計町」茶屋街是金澤三大茶屋街之一，並與東茶屋街一起被被列為國家文化財。舊時的茶屋是玩樂場所，達官貴族們邀來舞妓藝妓在席間跳舞與表演三味線等樂器助興，茶屋的建築與格局也有諸多意義。

茶屋街的門窗都還保留著木格窗的老設計。

而這條以舊加賀藩士「富田主計」來命名的小街，一側是淺野川、一側則是保留完好的茶屋建築，目前街道的前半段茶屋大多被整頓保留，成了能夠入內賞景的料亭餐廳或者喫茶場所，屋內也大部分都能把老式建築的結構保留。若是在春天或秋天時來到，找間喜歡的喫茶店上到二樓，就彷彿能在老屋子裡跟戶外的粉嫩櫻花或赭紅紅葉相親。或者也可以就緩緩踱步欣賞茶屋街的風貌，也是暢遊金澤必做的 To do list 之一呢！

冬天時到這裡，是一片白色與老屋搭配的美風景。

地址: 石川縣金澤市主計町茶屋街

拍攝地點：主計町茶屋街入口處

古樸橋墩上散步去

中之橋

位於主計町茶屋街的中段，遊客們一定不會錯過這座可愛的小橋，橫跨著金澤最有名的淺野川。當時加賀藩士富田主計的官邸就位於此，因此門前的路稱之為「主計」、而門口的橋原為私人橋，路過時需要支付一文錢才能過橋，也被老一輩的金澤人稱之為「一文橋」。

中之橋橋身儘管修築，還是保留木構造建築。

而現在官邸與過路費的時代已經過去，中之橋幸而有被好好地保存下來，甚至在日本作家泉鏡花的相關作品《化鳥》與《照葉狂言》也都以此地為舞台，讓這座短短的小橋有了許許多多附庸風雅的印象。春天時河岸兩側的櫻花會完全綻放，更是中之橋最美的時刻。

往外望去，淺野川潺潺流水貫穿金澤市區。

地址: 石川縣金澤市東山 3 丁目 141 中の橋

拍攝地點：中之橋中段 (但原拍攝背後之街燈已拆除)

穿梭古書情調最金澤

オヨヨ書林せせらぎ通店

或許是因為在電視劇《鬼怪》裡，孔劉經常性在書店出沒，服裝拍攝劇組也在金澤市區內找到了這間超有氣質的店舖。「オヨヨ書林」的書牆幾乎要爬上天花板，走逛期間還會有陽光灑下，這是一間販賣二手書的古書店，在金澤共有兩間店，而孔劉造訪的這間是位於近來金澤市區最文青的「長町地區」，就在大名鼎鼎早午餐店ひらみぱん (HIRAMIPAN) 隔壁，門口大大的古書招牌，正宣示著店鋪已經到了。

從門口往內拍去，就是孔劉歐巴取景之地。

近百年的老屋挑高天花板的老橫梁都還結構完整。

主要以販售藝術、設計、咖啡等書籍為主，再加上大量的古文化書籍，即使看不懂日文也能感受到裡頭的書卷氣質，店內也展售一小部分老傢俱，兒童小學鐵椅與老椅子，真的處處充滿著老派又優雅的姿態。另店裡也開闢一區販售著二手古著衣服與用品，細細逛遊真的讓人有種想要好好坐下來閱讀、引人入勝的感覺呢！

古著衣物甚至還能瞧見老骨董飾品。

地址: 石川縣金澤市長町 1-6-11

電話:+81-76-255-0619

網址: http://oyoyoshorin.jp

營業時間: 11 :00～19:00，週一休

拍攝地點：門口櫃檯前向書店內取景

店內禁止拍攝，欲拍攝一定要徵得店家同意)

本單元手持圖片取自 Epigram 官網。

職人手作和菓子舖

戶水屋

位於寺町這個遊客比較陌生的區域，戶水屋是已經開業了有 170 年的老菓子店，老老的拉門、滿室彷彿古董陳列的箱子，黑漆箱上寫著大大的「戶」字，都在在呈現這間和菓子老店的歷史。

歐巴拍攝的場景就位於老櫃檯前，並與老闆親切的互動，都被鏡頭捕捉下來。老櫃子、老玻璃下放著現場供應的菓子，簡單地用竹捲陳列，不過多花俏卻能顯出樸實的店特色。店的後方就是菓子製作處，也由於是仍堅持手工製，菓子的產量也不大，有時還會撲空買不到東西呢！

一直到現在都持續供應著金澤風菓子、饅頭、櫻餅、柏餅等老味道，幾乎已經成為附近鄰居逢年過節或者家裡常備的小點心商店。因為手工製作，也讓老闆對於自己出品的菓子有著無比的堅持，強調如果要品嚐戶水屋的菓子鮮滋味，最好是當日現買現吃，最能吃到好味道！

地址: 金澤市寺町 2-3-1

電話:+81-76-241-1890

營業時間: 9:00～19:00，週三休

拍攝地點：櫃檯前

請尊重店家被拍意願，拍攝前一定要徵得店家同意)

可住宿的百年老町家

金沢ゲストハウス白

與京都相同金澤也保留著許多超過百年的傳統老屋，有著木格門、矮二樓等店舖特色，這些「町家」被完整保留下來後，轉化成為營業用的店舖，「金沢ゲストハウス白」就是一例，店名其實是「金澤 Guest House」的意思，是提供床位的青年旅館。這棟超過 115 年歷史的老屋，在 2014 年開始化身為青年旅館，提供給來到金澤的遊客除了飯店之外的其他好選擇。

地址: 石川縣金澤市大手町 1-2

電話:+81-070-5062-0030（電話訂房時間 9:30～21:30）

網址: http://guesthouse-shiro.com

拍攝地點：外面正門口處 (另有多場景在內部拍攝)

若要入內拍攝一定要徵得店家同意

吃一口職人手作好麵到

福天店

這間店雖然沒有出現在廣告 CF 當中，但卻仍然被收錄進服裝品牌的整本型錄裡，畫面中的歐巴就坐在 2 樓座位區，大口吹著烏龍麵要大快朵頤。福天店位於金澤最知名的景點兼六園斜對角，提供著炸天婦羅、蕎麥麵、烏龍麵等麵食。店內最大特色是現點現做的堅持，點單後才開始準備現炸，只見老闆專注地裹上麵糊、讓麵糊自然垂瀝到一定比例後，再放入清澈的油鍋內炸，美味不油膩。

地址: 石川縣金澤市兼六元町 2-1

電話:+81-76-222-7686

拍攝地點：拍攝地點：2 樓樓梯右側第一個位置

店家還貼心擺放整本服裝型錄給客人翻閱

來源：《行遍天下》 2018 年 2 月

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