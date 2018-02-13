擺脫濕冷天氣，未來一周全台舒適溫暖過好年

今天清晨的低溫不如預期的低，大約比昨天西半部略降一度，有些中層雲系，輻射冷卻效應不明顯，只有淡水跌破 10 度，西半部約在 10-11 度，台北還有 13 度，乾冷的感受的確和濕冷相比，反而沒那麼冷了。

未來幾天一天比一天回溫，至少延續到周日或下周一，預計白天高溫可以到 20 度以上，逐步回溫，最多可以到 25-27 度，明顯的春暖花開的感受，也建議您如果在台灣過年，年節的冬裝不用準備得太厚重，這一兩周溼冷的情境已經暫時告一段落了，多數時間春裝，但有冬天外套就可以了。

年節的後期初四五間，可能有點小變化，不過預期不算大，過年期間每天稍微注意留意更新資訊就可以了。

很多人也在問，今年是否最冷已經過去，其實天氣變化並非零或壹的答案，只能說強冷空氣發生的時間和頻率在一兩周有逐漸減少的趨勢，過完年後，到月底前可能還是有一波，但強度仍有高度變動空間。並非不需要冬裝了，而是可以趁這期間有較高折扣時，還是可以預作準備。

好天氣不見得有好空氣，過年期間還是要留意空氣品質，尤其中南部，因為大氣更為穩定，有機會轉差一些，過年期間如果去寺廟祈福，也建議您可以少拿一點香，象徵性的燒一點紙錢就可，過去的奇俗，當知道科學證據後，的確是可以減少一點，台北行天宮和龍山寺的例子，並不會不燒香就減少信徒，反而還給附近居民及志工們，更好的生活環境。

以上氣象由彭啟明博士 / 天氣風險公司提供