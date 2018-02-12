新加坡將對亞馬遜、Lazada等電商巨頭開徵電子商務稅

針對業績在東南亞快速成長的亞馬遜（AMZN-US）及阿里巴巴（BABA-US）控股的 Lazada 等電商，新加坡政府在下周公布的預算中可能宣布課徵電子商務稅，尋求從這最具活力的成長引擎為國庫帶來稅收，預期將帶動東南亞國家的跟進。

新加坡在去年十一月公布的年度預算案中，就已暗示考慮對電商銷售課稅。彭博社調查的 12 位經濟學家中有 8 位表示，2 月 19 日的預算將包含對在線供應商徵收新稅，另一位則認為，跨境電商交易將被納入商品和服務稅收體系。

東亞國家正在全力發展基礎設施項目，為籌措資金，預期泰國、印尼和馬來西亞也將考量跟進課徵電子商務稅。

亞馬遜和阿里巴巴控股的 Lazada 線上零售業務的快速成長，衝擊傳統零售商，東南亞各國政府正在尋求傳統供應商的競爭環境，.BMI Research 預估東南亞 5 大經濟體推動電子商務，到了 2021 年電子商務營收將從去年的 377 億增加到 648 億美元。

東南亞 5 大經濟體電商規模未來 4 年內 將從 377 億美元成長至 648 億美元。 （來源：彭博社）

而瑞士信貸預估，未來幾年內，網上購物成長可能會超過傳統零售商 6-10 倍。

MI Research 的消費產業分析師 Nainika Singh 表示，在線購物日益普及下，電子商務稅開徵將緩解線下零售商掙扎的困境，並預估其他東南亞國家很快跟隨新加坡開徵電子商務稅的腳步。

新加坡 Maybank Kim Eng Research 高級經濟學家蔡學敏（Chua Hak Bin）表示開徵電子商務稅可能前路不太平順，以越南和菲律賓來說，網路賣家已經找到逃稅的方法，在社交媒體上發布商品和服務，盡量利用現金交易和經營多個銷售網站。