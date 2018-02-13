【異動股】上證50指數漲超2% 中國平安(600318-CN)大漲近5%

今日早盤，上證50漲超2%，銀行、保險全線走強。截止發稿，上證50漲2.37%報2871.72點;個股方面，中國太保(601601-CN)漲5.42%報38.89元，中國平安(600318-CN)強勢大漲4.63%報67.97元，保利地産(600048-CN)漲4.21%報15.11元，甯波銀行(002142-CN)漲超4%，南方航空(600029-CN)漲3.76%報11.59元，平安銀行漲3.67%報 12.15元，華泰證券(601688-CN)漲3.67%報17.25元，中信證券漲3.52%報17.94元，招商證券(600999-CN)漲3.37%報17.19元，洛陽钼業(603993-CN)、新華保險(601336-CN)等股均紛紛上漲超3%。

中歐基金表示，美股下跌的主要問題來自估值，經曆7年牛市，SP500指數估值水平22倍處于曆史高位。相比而言，A股滬深300指數估值僅17倍，估值合理。從好的一面來看，美股下跌以及美元貶值將導緻全球資産配置的重構，資本將從美國股市流向非美元計價的市場，A股現階段的估值水平無疑具備較高的吸引力。

從基本面角度來看，美國的各項經濟數據仍然處于健康增長的狀態。如果未來美國經濟繼續保持健康增長，從曆史經驗看，美股下跌隻是短期調整行為。而中國宏觀經濟穩健增長的步伐仍將持續，中國目前處于下遊消費升級，中遊産業升級，上遊供給側改革的進程中，居民可支配收入水平穩步提高，以上因素將保證中國經濟的韌性和中長期增長動能。

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