美國增產沒節制 高盛：投資人對油價漲勢有疑慮

自 2017 年中旬迄今，國際油價累計上漲近 50%，但高盛 (Goldman Sachs) 分析師週一 (12 日) 表示，受美國原油產量續增影響，投資人對油價漲勢，多抱持疑慮。

高盛指出，美國原油增產、市場需求，以及供給中斷等因素，都讓「油價將持續上漲」的說服力，大打折扣，投資人也更加謹慎。

高盛分析師在 1 份報告中提到，「最重要的是，投資人不相信美國產油商，會『有紀律地』增產。」

報告稱，即便原油市場前景看俏，增產也應有所節制，毫無節制的增產，將使投資人把眼光轉向貴金屬、礦業等其他領域。

週一，國際油價上漲約 2%，對過去 1 週的大幅虧損，帶來些許彌補效果；早盤布蘭特原油期貨上漲 1.6%，至每桶 63.83 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.9%，至每桶 60.35 美元。

2017 年底，高盛預估，2018 年，布蘭特原油期貨將從每桶 58 美元，漲至 62 美元；西德州中級原油期貨將從每桶 55 美元，漲至 57.50 美元。

對於原油市場需求，高盛認為，前景仍值得期待。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價；然而，減產的缺口，已被美國補上，油價也因此失去支撐力道。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，美國原油日產量，已超過 1,000 萬桶，高於沙烏地阿拉伯，與俄羅斯並列全球最大原油生產國。

另一方面，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告顯示，本週新增的 26 座石油鑽井平台，使總量達到 791 座，創 2015 年 4 月以來新高，這意味著，美國原油產量，將進一步增加。

瑞士寶盛 (Julius Baer) 大宗商品分析師 Carsten Menke 表示，原油和貴金屬價格，有點「漲過頭了」，「我們預期，油價會跌至每桶 60 美元以下。」