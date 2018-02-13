中國掌握剛果生產線 在全球鈷礦爭奪戰遙遙領先

中國企業掌握全球最大鈷生產國剛果民主共和國的鈷礦開採與銷售網絡，亦對鋰電池供應鏈的各環節展開大筆投資，在這場爭奪戰中遙遙領先。

香港《明報》綜合外媒報導，剛果是全球最大的鈷生產國，全球 54% 左右的鈷 (約 6.6 萬噸) 供應都來自剛果，中國則是剛果鈷的最大買家。英國金屬供應商 Darton Commodities 統計，中資企業處理的鈷礦有 94% 來自剛果。

分析估計，剛果生產的 3 萬至 4 萬噸鈷大部分來自自由身礦工，以及洛陽欒川鉬業集團股份有限公司、浙江華友鈷業等中資企業，由於中國中介商已掌握大部分自由身礦工的供應，認為中國已主宰剛果鈷礦出口網路。

《華爾街日報》指出，中國是全球最大的電動汽車市場，而中資企業對鋰電池的生產供應鏈的每個環節都有大筆投資，例如中國有色礦業集團有限公司便和剛果國營礦業公司 Gecamines SA 合作開發鈷銅礦等。大宗商品研究機構 CRU Group 分析，中資企業生產的精煉鈷化學品佔市場比例已由 2012 的 67% 增至現時的 77%，估計很快便可取得 90% 以上的市佔率。

目前中國國家物資儲備局的鈷儲備庫存約為 5000 噸，相等 15 天的全球供應量。倫敦市場情報公司 Roskill 分析師貝德 (Jack Bedder) 稱，如現有對電動汽車發展的預測準確，鈷的供應將會不足，令中國取得優勢。

鈷是銅礦和鎳礦的副產品，電動汽車日益普及令鈷需求暴增。美國地質調查局指出，2000 年起全球鈷產量已增長 3 倍，至每年 12.3 萬噸。摩根士丹利估計，2014 年用於電動汽車的鈷約 1300 噸，預計今年將增至 11320 噸，2025 年達到 62940 噸。這些預期已導致倫敦交易市場的鈷價在過去一年上漲逾 1 倍。