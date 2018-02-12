美股反彈亞股穩 國際油價漲逾1%

上週五美股反彈，連帶使週一 (12 日) 亞股回穩，國際油價因此走揚，漲逾 1%。

格林威治時間週一上午 7 點 28 分，布蘭特原油期貨上漲 75 美分 (1.2%)，至每桶 63.54 美元；西德州中級原油期貨上漲 84 美分 (1.4%)，至每桶 60.04 美元。

期貨交易商 AxiTrader 分析師 Greg McKenna 指出，美股反彈、亞股趨穩，原油價格獲得支撐，可望追漲。

然而，在美國原油產量續增的情況下，油價漲幅恐受限。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，美國原油日產量，已超過 1,000 萬桶，高於沙烏地阿拉伯，與俄羅斯並列最全球大原油生產國。

另一方面，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告顯示，本週新增的 26 座石油鑽井平台，將使總量達到 791 座，創 2015 年 4 月以來新高，這意味著，美國原油產量，將進一步增加。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價；然而，減產的缺口，已被美國補上，油價也因此失去支撐力道。

瑞士寶盛 (Julius Baer) 大宗商品分析師 Carsten Menke 日前表示，原油和貴金屬價格，有點「漲過頭了」，「我們預期，油價會跌至每桶 60 美元以下。」