倫敦領跌！英國房價六年來首次下跌

當年財政大臣 George Osborne 的預言正逐步兌現，脫歐會使得英國房價出現大幅震盪下跌。

據英國房屋仲介機構 Acadata 周一公開報告顯示，一月份英國房價整體較上年同期下降 0.4%。這是英國房價自 2012 年以來首次出現年度下滑。其中倫敦地區以 4.3% 的跌幅獲得自 2009 年金融危機以來最為嚴重的一次下跌。

令購房者更為煎熬的是，自去年 11 月升息之後，英國央行上周表示，如果英國經濟保持目前運行趨勢，英國央行基準利率上調步伐可能加速。這可能對樓市也產生進一步壓力。

據彭博社 2 月 8 日報導，RICS（英國皇家特許測量師學會）的首席經濟學家 Simon Rubinsohn 表示：「我們內部最新的分析結果顯示，未來幾個月房屋交易仍會相當低迷。代理商賬薄上的記錄顯示供應不足仍然是最關鍵的挑戰。」

六年來首次下跌

自去年 5 月份以來，英國房價的年增率增長率已經連續八個月下降。而在 2012 年至 2016 年期間英國房價增速都在持續上升。過去六年來增速的最高點出現在 2014 年 8 月份，並在 2016 年 2 月份再次出現增速 9% 的小高點。

但自這之後英國房價增速整體一直處於下降趨勢，除去 17 年 2 月至 5 月的小幅反彈，5 月後房價就一直呈加速下跌趨勢。這不得不讓人聯想到 6 月份脫歐事件所帶來的持續影響。

前財政大臣的預言

據路透社 17 年 2 月報導，16 年第四季在英工作的歐盟移民創 20 年同期最大降幅，表明脫歐和英鎊下跌削弱了英國的吸引力。而英國的經濟嚴重依賴外來勞動力，脫歐事件導致大量來自歐盟的移民流出，這無疑使得英國購房需求減少，而作為最大移民城市的倫敦更是首當其衝。

BBC 早在 2016 年就報導過英國財政大臣 George Osborne 的警告：「如果民眾在六月公投中選擇脫離歐盟則倫敦房價降可能下跌 18%，英國整體經濟也將受到重大打擊。」

更鷹派的英國央行

英國央行 2 月 9 日稱，鑒於全球經濟增速加快，該央行預計將較去年預期的速度更快地升息。這則聲明有可能強化該央行或在幾個月內再次升息的預期。同時還將今年英國經濟增長預期從去年 11 月預計的 1.5% 上調至 1.7%，這一預期的上調主要是反映全球經濟回暖的大趨勢。

英國央行行長 Mark Carney 在向英國財政大臣 Philip Hammond 解釋該央行決定的信中稱，如果未來經濟形勢大體符合預期，或許有必要較早地收緊貨幣政策，收緊的幅度也有必要更大。

而這對未來的英國房地產無疑是雪上加霜。

『新聞來源／華爾街見聞』