CoreLogic預測2018年美國房價續漲 房價指數將上升4.3%

外電引述道瓊斯旗下《環域居》的報導指出，總部位於加州的全球房地產數據公司 CoreLogic 上周發佈報告稱，2018 年日益增長的需求和有限的房源將繼續推動美國房價上漲。據 CoreLogic，截至今年底，其房價指數預計將上升 4.3%，而 2017 年漲幅達 6.6%。實際上，在去年最後五個月，全美房價年比值上漲超 6%。



CoreLogic 總裁兼首席執行官弗蘭克 - 馬特爾（Frank Martell）在報告中表示，在積極的貨幣政策、經濟和就業復甦以及住房供應短缺等因素的刺激下，房價將繼續保持上揚趨勢。



該公司指出，目前抵押貸款利率仍處於歷史低點，而且 2017 年底失業率已降至 4.1%，創下 17 年以來的最低水準。



CoreLogic 首席經濟師弗蘭克 - 諾薩福特（Frank Nothaft）表示，收入和消費者資訊的提高促進市場上湧現出更多的潛在買家。與此同時，日益增長的需求和有限的在售房源將繼續推動房價上漲。



2017 年，美國西部五個州的房價漲幅遙遙領先，包括加州、愛達荷州、內華達州、猶他州和華盛頓州。



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