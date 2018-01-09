利率走升、供給增加 瑞信：發燒的香港房市漸趨冷靜

瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）數據顯示，香港暴衝的房市景氣，正漸趨平靜。

瑞信表示，由於利率上升和住房庫存增加的風險，預估今年香港房價將上漲 3%，低於 2017 的 13%。

分析師 Susanna Leung 指出，新住房單位供應量的增加，將打壓「中長期」的房價上漲，投資人應將目標朝向近年銷售強勁的開發商。瑞士信貸的首選股是長實集團 (CK Asset Holdings Ltd.) (1113-HK) 和新世界發展公司 (0017-HK)。

Leung 在周二的一份報告中寫道：「自 2017 年以來，整體需求和價格增速放緩。」她寫道，任何基礎利率的提高都將「對開發商造成更大的影響，因為其融資通常以基準利率為準」。

《彭博社》報導，港元 1 個月的借貸成本，自全球金融危機以來，首次在 11 月升逾 1%，對本地銀行造成提高基本利率的壓力，這是影響房貸利率的關鍵指標。

港元 1 個月期利率走勢

根據報告，2018 年新增供應量達 24300 件，比去年增加 21%，高於目標水平 35%。瑞士信貸表示，2017 年的銷售額為 18646 件。Leung 說，擁有土地的開發商和常年持有土地的銀行，應該不會受到供應上漲的影響，她同時調升房地產經紀商美聯集團 (1200-HK) 評級至中立。

根據香港政府數據，第 3 季房屋貸款佔家庭中位數收入高達 68%，而 1997 年到 2016 年的平均水平為 45%。