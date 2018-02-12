長期與她有約 財長買刮刮樂做公益喜歡挑號、曾中5千

走在街頭，您曾駐足留意過身旁在賣刮刮樂的經銷商嗎？其實，買彩券除了期待中獎之外，也可以做公益，就連財政部長許虞哲過去 7 年也持續向 1 位身心障礙的刮刮樂經銷商呂金蓮購買刮刮樂。根據呂金蓮透露，許虞哲從擔任財政部賦稅署長時就常光顧及打氣，最高曾在過年買了 8000 元，而且喜歡挑號碼、現場刮，印象中他曾中過 2 次 5000 元。

台北市信義路 2 段靠近永康街那一帶，不論假日平日都是車水馬龍人潮洶湧，就在稍偏離永康街一點附近的大樓騎樓內，每周一到周日、傍晚 4 點半到 9 點半，都會看到 1 位彎曲著身體，坐著在賣刮刮樂的經銷商呂金蓮，而且只要沒下大雨，幾乎是全年無休。今年 63 歲的她，患有腦性麻痺，行動和講話都不方便，賣刮刮樂超過 18 年了，而這些年來，她也碰到許多好心人，甚至多到可以寫一本書，也培養了許多忠實顧客，其中最大咖的就是財政部長許虞哲。

其實，許虞哲去（2017）年 8 月下旬出席財政部北區參訪活動晚宴時，就因趕著離開而透露，因與一位女士有約，得要提早告退，大家以為許虞哲要提早回家陪太太，沒想到他是要去向一位身心障礙的女士買刮刮樂。

許虞哲當時也透露，這位女士患有腦性麻痺，平常會在他家附近路邊賣刮刮樂，他想幫助她，因此，固定每個月會找一天向她買刮刮樂，剛好又到買刮刮樂的日子，因擔心餐會結束時間太晚，所以他才提前離開。

受到許虞哲長期幫助的呂金蓮也回憶，7 年前最初認識許虞哲時，他是和太太一同來買刮刮樂，之後他返家途中只要經過她的刮刮樂攤位時，常常都會下車購買幾張刮刮樂現場刮，幾乎是天天來捧場，至今已維持 7 年多。她初認識許虞哲時，他還是財政部賦稅署長，那時看到許虞哲從黑頭座車下來，還暗暗猜測可能是做生意的大老闆，之後看到電視新聞才發現常來光顧的老客人是政府官員。

呂金蓮說，許虞哲除了下班時順路購買，假日也會和太太一起來刮，過年期間還會帶同事朋友來光顧，長期支持買彩券做公益，也幫助了彩券經銷商。

個性樂觀的呂金蓮表示，許虞哲就像她的兄長一樣，時常鼓勵她，給她打氣。她也透露，許虞哲買刮刮樂喜歡挑號碼，都是現場刮，在過年時也會購買較多的刮刮樂，最高曾一次購買 8000 元。呂金蓮印象中，許虞哲也曾中過 2 次 5000 元，一次是刮面額 200 元的「閃亮幸運星」，另一次則是面額 500 元 100% 中獎率的刮刮樂。

這些年來，呂金蓮靠著賣刮刮樂可以自力更生養活自己，也很喜歡這份工作，並感謝政府公益彩券的德政，雖然自己患有腦性麻痺行動和講話都不方便，但常常可以碰到好多好心人，每天都覺得很開心。

她也透露，原先在新店賣刮刮樂時期，有位老闆每天中午用餐時間都會來刮刮樂攤，買一本刮刮樂捧場。現在在信義路二段這邊擺攤附近有家補習班，有位學生的媽媽在過年期間怕她忙不過來經常來幫忙一起賣彩券，而附近的街坊鄰居都非常熱心友善，和大樓管理員、附近的上班族都成為老朋友，若不小心摔跤或是打開水壺不方便，經常有熱心路人來幫忙。

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