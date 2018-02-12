【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股四大指數均上漲超過 1% 之下，使得台股小幅反彈，終場加權指數上漲 49.34 點，但依然沒有站回五日均線，技術型態上依舊呈現空頭排列，而外資在現貨部分賣超 193.77 億，合計三大法人現貨淨賣超 197.75 億。

《國際金融市場焦點分析》

上週五美股小幅收高，不過盤中仍見巨幅震盪，尤其是小道瓊期貨盤中跌逾 500 點，再探年線關卡，好在終場仍站回到 24000 點整數關卡之上，而中國 A50 期貨上週五再度暴跌 745 點，也跌破了年線位置和 13000 點整數關卡，今日早盤隨亞洲股市出現反彈表現，但在整數關卡仍可能遇壓，多方必須先站穩年線才能談後續如何收復失土。

《國際商品市場焦點分析》

美國油服貝克休斯公佈資料顯示，截至 2 月 9 日當週，美國石油活躍鑽井數激增 26 座至 791 座，加上美股盤中重挫拖累，期貨價格擴大近期跌勢，儘管美股尾盤急拉收漲，3 月 WTI 期價依舊失守 60 美元關卡；受到國際出口競爭激勵影響，美國農業部月報上調美國農產品期末庫存，上週五期價普遍收跌，不過週一早盤在美元疲弱下，農產品期價全面跳空走高收復跌幅。

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