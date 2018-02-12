已觸底？比特幣漲逾4% 自4個月低點反彈

比特幣價格已觸底？週一 (12 日) 比特幣上漲 4.1%，自上週低於 6,000 美元的 4 個月低點，反彈至 8,490.8 美元。

市值第 2 的以太幣 (ETH)，價格上漲 4.4%，至 839.02 美元；瑞波幣 (XRP) 大漲逾 10%，至 1.00794 美元。

雖然比特幣價格回穩，但外界對加密貨幣前景，並不看好。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，之前加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」。

Roubini 甚至預言，比特幣價格將跌至 0。

歐洲央行 (ECB) 執委會成員 Yves Mersch 日前表示，比特幣等加密貨幣的市場泡沫，正在消風，但 ECB 應持續關注，因為「就算早期市場領導者掛了，新一代仍可能存活。」

Mersch 指出，加密貨幣不是金錢，沒有未來性可言，「它們的市場占比低，與實體經濟的關聯，也十分有限。」

不過他強調，上述情形，或許會發生變化；因此，各監管機構應持續關注、研討，如何減少加密貨幣可能造成的潛在風險。

Mersch 說，ECB 沒有發行加密貨幣的動機，加密貨幣這種「創新」，不僅毫無必要，還可能對金融體系，帶來負面影響。

台北時間週一下午 3 點 45 分，比特幣漲逾 6%，價格為 8,523.0 美元；市值排名第 2 的加密貨幣以太幣，漲逾 7%，價格為 848.29 美元。