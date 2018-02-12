油價上周創兩年來最大周跌幅 但多頭依舊樂觀

美股周五反彈、亞洲股市晨間企穩，油價在周一也有小幅回升。

油價在上周持續下跌，創下 2016 年 1 月 4 日當周以來最大的周跌幅。布蘭特原油期貨累計下跌 5.98 美元（8.71%）至 62.62 美元 / 桶，WTI 原油期貨下跌 6.01 美元（9.24%）至 59.06 美元 / 桶。

周一亞洲時段開市後，美油早盤升 0.9 美元，午後持穩於 60 美元下方；布油高開 0.55 美元，現報 63.45 美元 / 桶。

油價上周的下跌有可能受累於股市的波動。全球股市大跌，基金經理有可能不得不將其他部分的資金適當撤出，來彌補整體投資組合的損失。「股市波動有可能削弱流動性…… 如果資金不得不需要撤出。」英國金融時報援引某經紀人觀點稱。

這令油價短期仍有可能繼續承壓，因股市調整還有可能繼續。不過油價的多頭力量依舊強勁。

美國商品期貨交易委員會 CFTC 上周五公布的數據顯示，截至上周二，對沖基金和大型投機客的 WTI 原油期貨多倉及空倉倉位均有減少，其中空倉減少規模更大，令凈多頭部位增加 4539 手合約至 739097 手合約，看多原油的意願仍舊不減。

投機客對 WTI 的凈多倉更是連續五周創下紀錄新高，連續四周高於 70 萬手合約，看漲情緒高漲。

短期的調整未必意味著長期的價格低迷。Energy Aspects 首席原油分析師 Amrita Sen 也在彭博電視上稱，油價雖然不會回到 100 美元以上，但有望在 2019 年超過 90 美元。「我確實認為有潛力上漲。」

不過另一方面，隨著油價不斷上漲，美國原油產量的上升跡象有可能再度成為油價的利空因素。

美國能源資訊署預計，今年美國的平均原油產量將達到每天 1059 萬桶，且將在今年 11 月突破 1100 萬桶 / 日。這意味著美國的原油產量，將會超過限產中的沙烏地阿拉伯阿拉伯（不到 1000 萬桶 / 日），並逼近俄羅斯的產量（1095 萬桶 / 日）。目前美國產量已經超過 1025 萬桶 / 日。

美國石油活躍鑽井數大幅上升和美元反彈也進一步加重擔憂情緒。

美國油服公司 Baker Hughes 上周五公布的數據顯示，至 2 月 9 日當周，新增 26 台石油鑽機以尋求擴大產量，鑽井總量增至 791 台，為 2015 年 4 月以來最高。

美元則在近期有所反彈。「美元指數跌到到 86，原油價格漲到 66 美元，」專注商品的另類投資公司 Again Capital 合夥人 John Kilduff 對 CNBC 稱，「美元指數現在已經回到 90 上方，油價也跌到 61 美元左右，隨時可能突破，我認為會迅速回落到 50 美元左右。」

此外，美國預算法案還計劃在 2022-2027 年間，出售 1 億桶儲備油。出售戰略儲備原油將用於增加財政部資金，美國政府希望藉此增加收入。

預算案同時提到，將在約 60 美元 / 桶的價格，在今年銷售不超過 3.5 億美元（約 580 萬桶）的戰略儲備原油，為能源安全和基礎建設基金提供資金。

『新聞來源／華爾街見聞』