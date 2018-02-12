台股盤後－美股回神 股王權王獲金塑護體 金雞年大漲974點

台股今 (12) 日受到美股回神激勵，包括股王大立光及權值王台積電都強力反彈，推升指數開盤就跳空越過 10400 點，另外金融及塑化股同樣吸金，不過午盤過後，最後過年賣股換現金的賣盤湧現，稍稍壓抑漲幅，終場上漲 49.34 點，以 10421.09 點作收，順利收復年線，成交值 1065.9 億元。累計金雞年台股共上漲 974 點。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高震盪，午盤同樣遇到賣壓襲擊，漲幅收斂，終場上漲 0.26 點，以 141.83 點作收，成交值 283.86 億元。累計金雞年共上漲 15.83 點。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是橡膠類股，達 2.2%，半導體、電器電纜、電機機械、塑膠、金融等也均上漲於 1%，玻陶、光電、水泥、其他類、貿易百貨、生醫、化學生醫、化學、電子通路、資訊服務、建材營造、紡纖、航運等也均收紅。

至於跌幅最重的則是油電燃氣類股，跌幅達 3.6%，汽車、食品、電腦設備、電子零組件、通信網路、其他電子、觀光、造紙等也均收黑。

美股回神，電子三雄重新獲得買盤加持，其中台積電股價收復半年線，盤中還一度企圖上攻 5 日線；股王大立光更是強勢指標，一度站上 3700 元，終場也順利收復 5 日線；鴻海雖然稍弱，終場僅以小漲 0.1 元作收。

金融股則是今天的強勢族群，其中新光金因為 1 月獲利躍居金控第 2，僅次於國泰金，推升股價開盤就亮燈漲停，成交也爆衝到 29.6 萬張，創下歷史第 3 高。也帶動開發金大漲 3.5%，富邦金、中信金、富邦金、兆豐金、元大金、台新金、國泰金、合庫金、華南金、玉山金、國泰金也均收紅。

電子三雄今天再度面臨美股大跌的沉重賣壓，台積電跌破 230 元大關，也失守半年線。鴻海盤中最低來到 86.1 元，市值也一度跌破 1.5 兆元。股王大立光也回測 3500 元大關，儘管一度企圖挑戰 5 日線，但仍功敗垂成。

至於之前的強勢指標，包括世紀鋼、佳大、青雲也繼續亮燈漲停，也帶動志旭、松上、及成、百徽、競國、台微體、利勤、保銳、巨庭、宏大、台嘉碩、慶豐富等也均漲停。

分析師林孟漢表示，台股今天金雞年封關，所幸在美股及時回神下，指數順利收復年線，整體來看，包括金融及塑化是封關日的強勢指標，加上融資減少，讓指數仍有反彈機會，預料年後開紅盤的指標族群，將是 1 月營收創高股。