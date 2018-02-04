〈名師解盤〉封關前遇美股大跌 台股下降軌道現重壓靠電子突圍

隨著農曆年前封關日越來越近，台股上周內資丙種資金陸續撤離，連帶壓抑外資也以換股操作取代連續買超，使得指數在 11000-11250 點之間盤整，但技術線型卻呈現高點未過高，低點卻過低的下降軌道。展望本周，法人表示，美股突然出現大跌，雖然仍屬於急跌緩漲的多方格局，但是多少會讓台股下降軌道壓力加大，就看電子股能否穩盤突圍。

分析師林隆炫表示，台股 2 月月線剛好是台股從 10014 點以來的第 34 個月，因此 2 月是轉折月，如果收黑，則 3 月月線就有機會收紅，反之，如果 2 月月線收紅，接下來 3 月月線就可能收黑。

如果以先行指標電子類股來看，電子股月線在去年 12 月已經先行收黑，當時因為新台幣走升，市場預期會有匯損，因使此月線先行收黑，而接下來在今年的 1 月及 2 月，月線都是收紅的。另外傳產的 2 月月線也是第 34 個月的轉折月，如果從周線角度來看，包括金融及傳產，本周也都是第 144 周的轉折周。

另外在台指期部分，分析師林漢偉表示，外資在上周四五連續 2 天減碼多單部位，加上選擇權部位也是偏空，而且恐慌指數 VIX 也同步攀高，預料指數震盪將加大。

整體來看，林隆炫表示，台股因為本周面臨 8 周及 144 周的轉折周，預料高位階的非電族群壓力較大，不過電子股則還有機會引領盤勢，觀察面板、太陽能及鴻家軍的表現。

如果投資人短線仍看好國際股市不至於會太壓抑台股封關前的紅包行情走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指兆豐 75 購 02(068953-TW)、臺股指國票 75 購 02(068653-TW)、臺股指元富 77 購 01(072400-TW) 等。