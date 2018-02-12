台股盤中─封關日跳空收復年線 權值股買盤回神有望收紅

台股今 (12) 日雞年封關日，開盤上漲逾 80 點至 10429 點，順利以跳空方式收復年線 10398 點位置，盤中持續在上漲 60-70 點左右波動，最高來到 10469 點，但預估成交值不到 1100 億元，法人指出，在指數跌破年線後，殺低意願已經不高，電子和金融權值股挺出穩盤，台積電漲幅逼近 2%，大立光漲幅 1.5% 左右。

元大投顧指出，大型金控股、高殖利率股走勢相對穩健，經過全球股市崩跌的洗禮下，價值型個股逐漸浮現值得關注。

封關日買盤進駐大型權值股以穩住盤勢，早盤以開發金和正新漲 3% 最多，大立光、台塑和永豐金漲逾 1.5%，台積電、和碩、南亞科、日月光、富邦金、元大金、台新金、聯發科、中信金、國泰金、玉山金漲逾 1%。

同時，鴻海、亞泥、第一金、兆豐金、台達電、聯電、華南金、矽品也穩在盤上。

鴻海相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

從細族群來看，電腦板卡漲勢最強勁，華擎、撼訊和映泰漲幅半根停板左右，麗臺漲幅逾 3%，技嘉漲幅 2%，精英和微星維持在紅盤上。

而科技產業的漲價風潮，一路從半導體矽晶圓、被動元件輪到二極體，虹揚 - KY 受惠於漲價效應開始蔓延，1 月合併營收創單月新高，使相關廠商今日早盤見熱絡表現，統懋攻上漲停、虹揚 - KY 漲逾 6%，杰力、麗正、強茂和尼克森等漲幅 2-4% 左右。

電池材料族群再次有買盤進駐，康普、美琪瑪和立凱 - KY 漲幅 2% 上下。

由於銅箔、玻纖布等原料價格上漲，相關廠商 1 月營收皆交出亮麗成績單，尤其部分公司展開擴廠行動，業績成長可期，另一方面，若投資人有意在封關日提前布局狗年行情，元大投顧認為可留意追蹤股價回到低檔、高現金殖利率的個股及法人布局的金融等大型權值股。

不過，統一投顧認為，台股上周五跳空重挫、外資持續賣超，上檔累積套牢賣壓沉重，整體盤勢呈空方格局，儘管根據過去歷史經驗封關日上漲機會大，今日可望收紅封關，但考量年假期間國際股市波動性劇烈，建議保守觀望，降低持股過年，若要選股以防禦型個股為主，如高殖利率股等。