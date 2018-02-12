年終獎金發太少嗎？ 威力彩連17摃頭獎今拚5.2億

再過 4 天就要迎接農曆新年到來，公益彩券也進入春節加碼期間，除威力彩頭獎上周四率先加碼 2 億元，而且又度摃龜，使得今（12）日頭獎上看 5.2 億元，同時，大樂透也將自本周四（2 月 15 日）除夕夜開始加碼，如果嫌今年年終獎金發太少不夠，可以買張彩券試試手氣，也許就能成一夕致富成億萬富翁。

迎接金狗年，台灣彩券公司今年電腦型彩券春節加碼總獎金達新台幣 8 億元，除威力彩已在 2 月 5 日頭獎加碼 2 億元之外，大樂透從除夕（2 月 15 日）到初五（2 月 20 日）連續 6 天每天開獎，而且除夕及初一還各加開 10 個號碼，對中其中 6 個號碼就有機會獲得百萬獎金，共有 400 組百萬獎金，即活動期間共將送出 4 億元的加碼獎金。

此外，每 5 分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」也自 2 月 16 日至 3 月 1 日加碼 14 天，加碼內容包含「基本玩法」1 至 6 星全獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍，而去年 11 月所推出的新玩法「猜單雙」，猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由 6 倍提高為 7 倍。

雖然威力彩已在 2 月 8 日頭獎加碼 2 億元，但因為仍無人中頭獎，在連續 17 期摃龜及加碼 2 億元之下，今日開獎的威力彩頭獎 4 億 8813 萬 6669 元起跳，而且根據台灣彩券公司依目前銷售額估算，頭獎已突破 5 億元，這期威力彩銷售金額估計有 0.87 億元，頭獎有機會進一步上看 5.2 億元。

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