週一往往是股市「最糟糕的一天」 偏偏川普這天要公佈重磅政策

美國總統川普於美東時間週一 (12 日) 將公佈引頸企盼的基礎設施投資計劃，提議在未 10 年內撥款 2000 億美元聯邦資金，引導地方政府和私人機構投資，從而產生總計 1.5 兆美元的新投資，這是繼稅改之後，川普政府又一重大舉措。

不過，川普的基建計劃或成為美元的另一劑「毒藥」？分析人士表示，這可能使早已遭受重創的美元面臨額外的壓力。

FX168 財經網報導，傑富瑞 (Jefferies) 董事總經理 Brad Bechtel 表示，川普在國情咨文講話中提到祭出 1.5 兆美元基建計畫的意願，同時也談到了增加軍費開支，這將對美元構成壓力，因為市場會認為美國預算赤字面臨進一步壓力。

川普 2017 年 12 月簽署的 1.5 兆美元減稅法案，預計將在未來 10 年顯著增加赤字規模。

按照美國國會稅收聯合委員會 (Joint Committee on Taxation) 此前的分析，即便考慮到刺激經濟增長的效果，減稅法案仍將導致美國未來 10 年增加財政赤字約 1 兆美元。

FirstLine FX 外匯策略師 Jason Leinwand 說，增加支出將增加美國債務的規模，從而打壓美元。不過他補充道，該計畫也可能導致就業增加，這將利多美元。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 說道：「GDP 的增長也可以抵消部分債務的增長。」儘管如此，這一支出計畫仍有可能無法實現預期的增長。

凱投宏觀 (Capital Economics) 的美國經濟學家 Andrew Hunter 在一份報告中指出，儘管更強勁的基礎設施投資可能會對經濟產生重大提振，但川普讓私人投資者承擔大部分重擔的計畫不太可能成功。

無論如何，通過國會通過議案的可能性看上去相當渺茫。Hunter 表示，根據洩露的細節，聯邦資金可能占到專案總成本的 20%。

美元指數上週重返 90 上方，上週五 (9 日) 報 90.442 或 + 0.24%。

美元指數走勢

美股方面，川普今晚公布的基建計劃可能引發外界猜測美國經濟將更加強勁，提升外界對美國聯準會 (Fed) 更快升息的預期，從而令市場繼續承壓。

BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski 上週五認為，本週一 (12 日) 市場可能還要下跌，因為按歷史價格表現看，週一通常是一周中「最糟糕的一天」。

事實上， 根據 1928 年以來的資料，只有每週一是平均每週都會下跌的一天，在總下跌天數裡，週一的占比最高。

對於未來幾天的展望，Belski 預計，投資者在週末市場關閉期間會有更多的時間來思考，鑒於週一不佳的歷史記錄，很可能下週一會出現一個低點。

道瓊工業平均指數上週五收高 330 點或 1.38% 至 24190.90，盤中震盪範圍逾 1000 點。本週仍創 2 年來最大單週跌幅。Nasdaq 指數收高 97.33 點或 1.44% 至 6874.49。S&P 500 指數收高 38.55 點或 1.49% 至 2619.55。費城半導體指數收高 37.15 點或 3.05% 至 1255.81。