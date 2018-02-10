美股盤後─道瓊震盪範圍逾1000點 收高330點 仍創二年最大單週跌幅

尾盤買盤拉抬大盤走高，道瓊工業平均指數週五收高 330 點，盤中震盪範圍逾 1000 點。本週仍創二年來最大單週跌幅。

週五低點，道瓊大跌逾 500 點，或 2.1%。本週，道瓊二度大跌逾 1000 點，二度上漲逾 400 點。



道瓊工業平均指數收高 330.44 點或 1.38% 至 24190.90。

Nasdaq 指數收高 97.33 點或 1.44% 至 6874.49。

S&P 500 指數收高 38.55 點或 1.49% 至 2619.55。

費城半導體指數收高 37.15 點或 3.05% 至 1255.81。

分析師說，近來利率上升，引發了股市賣壓。一旦大幅波動結束，利率仍將影響股市。

週四，道瓊大跌 1033 點，本週第二度出現如此跌幅。週一，道瓊收低 1175 點，創史上最大跌點。

股市近來的這波動盪走勢，於上週五開始。上週五，道瓊大跌 666 點，美國公布 1 月就業報告較預期強勁，引發了通貨膨脹擔憂，為股市帶來利空。週一，美國 10 年期債券殖利率上升至四年高點，股市跌勢加速，道瓊再重挫 1175 點。

當波動率上升，ETF 價格因而下跌，亦加重了本週股市的賣壓。

殖利率自數年高點回檔，助使道瓊於週二上漲 560 點。週三，股市依舊穩定。但隨後經濟消息強勁，英國央行官員發表鷹派談話，債券殖利率再度上升，引發了週四股市的沉重賣壓。

分析師說，通貨膨脹開始上升，央行的量化寬鬆 (QE) 即將結束，為股市帶來壓力。自通貨膨脹危機以來，這是股市首度出現 10% 的回檔。

週五，10 年期債券殖利率小幅上升至 2.84%，週四則遊走於 2.885%。本週稍早，該殖利率上升至四年高點，引發了股市重大賣壓。

儘管本週的股市讓許多投資人感到擔憂，但有華爾街分析師相信，近來的波動不致持續造成影響。

投資人亦注意國會通過的預算協定。該協定有助支撑股市，但投資人亦擔憂該協定意味赤字增加。