紐約匯市─全球股市動盪 美元創2016年12月以來最佳單週表現

本週全球股市重創，金融市場猛打寒顫，美元則創下逾一年來最佳單週表現。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.2% 至 90.423，本週上漲 1.3%，創 2016 年 12 月以來最佳單週表現。

歐元小幅下跌至 1.2239 美元，週四尾盤報 1.2249。

英鎊下跌至 1.3806 美元，週四尾盤報 1.3914，跌回週四英國央行鷹派立場所帶來的漲幅。

股市動盪持續影響著匯市。週四，道瓊與 S&P 500 進入了回檔領域，即自近來高點下跌達 10%。

分析師說，在股市動盪期間，匯市並未受到明顯波及，但週四的交易顯示，匯市波動亦開始上升。

國會通過預算協定，讓美國政府獲得預算，得以於未來二年正常運作。川普總統已簽署該協定成為法律。該消息有利支撑美元。

歐盟協商官員 Barnier 說，有關英國脫歐，目前尚無法達成過渡協定。此外，英國經濟數據顯示工業生產減緩，英鎊因而跌回週四漲幅。

德國聯合政府尚未定案，社民黨領袖 Martin Schulz 原先宣布將接任外交部長，但他於週五說，不會接受此一職務，這顯示社民黨議員可能會對聯合政府協定，投下反對票，讓梅克爾的政府成為少數政府，或重新舉行大選。該消息為歐元帶來壓力。

分析師說，美元今日走勢錯綜，但本週則上漲。預期美元於 12 月中以來的跌勢將回穩，或反轉。