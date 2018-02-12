回歸基本盤：卡拉威Callaway高爾夫球商勢不可擋

高爾夫球具是個競爭激烈的產業。運動商龍頭 Nike (NKE-US) 也於 2 年前宣佈退出球具產品線 (目前只賣球衣於球鞋)，簽約的兩位全球頂級選手老虎伍茲 Tiger Woods 與羅伊麥克羅伊 Rory McIIroy 都使用 Taylormade 球桿。

然而，卡拉威球具 Callaway Golf (ELY-US) 卻繳出較好的上季財報，反轉了 2017 年。週五 (9 日) 股價收盤下滑 2.12% 來到 14.80 美元，YoY 成長了 39%。

卡拉威股價趨勢圖

2017 年全年財報顯示： 營收 YoY 成長 20% 至 10.48 億美元

因美國稅改案、併購高爾夫服裝品牌 TravisMathew (1.25 億美元) 及球袋品牌 OGIO (7500 萬美元) 等產生一次性費用。

EPS 因併購案導致從去年每股 1.98 美元下滑至 0.42 美元

毛利約 46% 2017 年第 4 季財報顯示： 營收 YoY 成長 17% 至 1.91 億美元

EPS 因併購案導致從去年同期每股 1.28 美元下滑至 0.20 美元。

據了解，Callaway 目前的木桿及鐵桿美國市場佔有率為第 1 名。其中，木桿全年度營收成長了 42% 貢獻了 3.07 億美元，而高爾夫球營收也成長了 7% 至 1.62 億美元。

Callaway 高層提道，投資高檔木桿及鐵桿 EPIC 產線，不只提高了營收，也把毛利拉高。雖然鐵桿及推桿銷售遲減，但木桿的成長把整體球桿拉高了 10%。

往往併購後的產品線表現不如預期，然而 Ogio 與 TravisMathew 營收也都成長了 80% 至 2.43 億美元。

2017 年 Callaway 稅率為 34%，其中 54% 銷量於美國本土。因美國稅改案，2018 年稅率將降為 26% 有助於成長。

據《National Golf Foundation》的近期報告顯示，Callaway 的新手球員市佔率成長了 14% 至目前的 250 萬人，而「老手」球員市佔率也首次 5 年來每年成長至目前的 2010 萬人次。

報導指出，Callaway 除了投資產品，還投資了球場休閒娛樂品牌「Topgolf」，如球場旁餐廳或俱樂部等。此業務人數成長了 11% 至 2000 萬人次，其中，40% 或 800 萬人是未參與高爾夫球運動人員 (如球員家庭成員及朋友等)。