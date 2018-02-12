中國央行官員稱以矩陣式管理充實金融委是監管體制改革最優方案

路透上海2月11日 - 中國財新周五引述央行研究局局長徐忠認為，借鑒國內外相關經驗，以矩陣式管理充實金融委，是堅持穩中求進工作總基調，平衡改革迫切性和覆雜性基礎上，反覆權衡利弊得到的最優方案。

徐忠發表在財新上的文章認為，上述方案能以較小震動和改革成本最大程度地實現改革目標，建立宏觀審慎政策框架，實現審慎監管與行為監管的有效統籌，同時也為進一步改革完善監管體制保留空間、做好準備。

具體來說，初步考慮可如下構建矩陣式管理框架：一是垂直線上保持現行一行三會一局總體框架不變，其上設立金融委。



二是在金融委下設立若幹專業委員會，負責主要政策橫向信息共享、統籌決策和協調落實，主席由一行三會一局的主要負責人與人民銀行副行長擔任，一行三會一局相關司局參與。同時在人民銀行（金融委辦公室）下設立各專業委員會秘書處，承擔專業委員會日常工作。

文章指出，從監管協調的國內外經驗看，中國建立了金融監管協調聯席機制和應對危機小組等議事機構，金融危機前主要經濟體也設立了類似的頂層協調議事機制，如財政部、英格蘭銀行與金融服務局之間建立“三方委員會”。

但這些協調機制應對金融風險的經驗教訓表明，金融委如果只實現單純的頂層協調，無法解決現行體制下分業監管不適應綜合經營的根本矛盾，金融風險防控仍然無力無效。主要表現在：

一是單純的頂層協調不能及時地應對處置風險；二是缺乏貼近市場的專業支持，無法保證決策科學有效；三是監管執行仍缺乏統籌。

因此，在機構保持基本穩定條件下，要達到改革目標，需要有業務線上的實質整合，才能使金融委發揮比金融監管協調聯席機制和應對危機小組等議事機構更重要的作用。

矩陣式管理是在縱向組織管理結構上搭建橫向組織管理系統，形成縱橫交錯、縱向為主、橫向為輔、結構緊湊、問責有效的矩陣式管理體系，便於信息共享、統籌決策和協調落實。

2017年11月，新華社報導稱，中國正式成立了國務院金融穩定發展委員會，負責審議金融業改革發展重大規劃。該委員會主任由副總理馬凱擔任，協調貨幣政策與金融監管相關事項。



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