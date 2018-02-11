央行總部上海：加強自貿區金融改革和國際金融中心建設聯動

據中國人民銀行上海總部官網2月11日消息，2月9日，中國人民銀行上海總部召開工作會議，認真學習貫徹2018年中國人民銀行工作會議暨全國外匯管理工作會議精神，總結2017年上海總部主要工作，部署2018年重點工作。人民銀行上海總部黨委副書記、副主任兼上海分行行長金鵬輝作工作報告。

會議對2018年上海總部工作做出了具體部署：一是落實全面從嚴治黨責任，繼續深入學習宣傳貫徹十九大精神和十九屆二中全會精神，加強黨的建設和領導。二是著力做好重點領域風險防範與處置，守住不發生系統性金融風險的底線。三是加強上海自貿區金融改革和國際金融中心建設聯動，持續深化金融改革創新。四是切實履行好各項全國性職能，進一步加強總部職能建設。五是切實改善對實體經濟的服務，促進金融與實體經濟的良性循環。六是推進外匯管理改革創新，進一步提升跨境貿易投資自由化便利化水平。七是大興調研之風，深入開展大調研、大走訪活動。八是抓好群團工作和總部文化建設，強化制度執行與內部管理。

來源：證券時報APP

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