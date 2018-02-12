足球／擊退3屆冠軍日本亞洲霸主伊朗12度封王

2018 亞洲盃 5 人制足球錦標賽今 (11) 日冠軍戰在新莊體育館登場，由亞洲霸主伊朗對決 3 屆冠軍日本，伊朗在下半場火力全開並靠著嚴密防守，最終以 4:0 完封日本，第 12 度稱王。伊朗包辦 MVP、進球王為最大贏家。



▲擔任隊長的 A.Hassanzadeh(白衣) 冠軍賽單場梅開二度也拿下本屆 MVP。（圖／AFC 提供）

上半場雙方都緊守大門，不過伊朗在中場倒數 50 秒抓到機會，由 30 歲 3 屆亞洲五人制足球先生 A.HassanzadehA.Hassanzadeh 率先破門。 伊朗以 1:0 領先。

下半場伊朗一開賽不到 2 分鐘 F.Tavakoli 破門，A.Hassanzadeh 在比賽剩下 11 分 09 秒梅開二度，伊朗擴大 3:0 領先，日本在最後 5 分鐘祭出 Power play(以 5 打 4 強攻) 戰術，結果被伊朗抓到失誤再進 1 球鎖定勝利。

賽後伊朗教練團表示要將冠軍獻給全國人民一同慶祝國慶日，總教練 MOHAMMAD NAZEM ALSHARIE 表示，從 2 年前國家就開始培養五人制球員，做了很多準備，今天拿下冠軍也證明伊朗是亞州最棒。



▲2018 亞洲盃 5 人制足球錦標賽伊朗擊敗日本奪冠。（圖／AFC 提供）

ALSHARIE 透露今天從原本的進攻風格，改成以防守為主的打法，「一開始有些不習慣、困難，但後來就踢得不錯。」

擔任隊長的 A.Hassanzadeh 單場梅開二度也拿下本屆 MVP，他透露拿下冠軍的關鍵，「我們球員就像士兵一樣，聽從教練指揮，確實執行戰術。」

日本今天總是差臨門一腳破門，總教練 BRUNO GARCIA 直言，AFC 賽前更改比賽時間，許多球員從職業隊來到國家集訓只有 10 天的時間，難以磨合，不過他也為這批球員感到驕傲，並誓言「我們會再重返榮耀。」



▲2018 亞洲盃 5 人制足球錦標賽冠軍戰由伊朗交手日本 (藍衣)。（圖／AFC 提供）



▲2018 亞洲盃 5 人制足球錦標賽冠軍戰場邊加油球迷。（圖／AFC 提供）

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