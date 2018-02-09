外資狂砍權值股 金控也成重災區 三大法人賣超191億元

台股今 (9) 日終場下跌 156.77 點，以 10371.75 點作收。三大法人由自營商率先轉買，外資及陸資續賣超 187.79 億元，投信賣超 3.94 億元，自營商買超 0.64 億元，合計賣超 191.1 億元。個股部分外資則大力調節權值股，賣超台積電、鴻海力道不減，面板雙虎友達與群創，也分別位居賣到第 1 與第 4 名。

期貨部分，三大法人也是自營商偏多，外資續減碼多單 3375 口，淨部位多單回落到 42564 口；投信加碼空單 829 口，淨部位空單來到 37884 口；自營商則是回補空單 2092 口，淨部位空單續降到 3459 口，合計三大法人減碼多單 2112 口，淨部位多單為 1221 口。

外資今天大力摜殺電金權值股，其中鴻海及台積電賣壓絲毫未減，面板雙虎友達跟群創雖有財報護體，但是分別高居外資賣超第 1 名及第 4 名，顯示外資並沒有意願抱股過年，狂砍權值股。

至於金融股部分，外資賣壓也持續增加，包括中信金、第一金、國泰金、玉山金、開發金、兆豐金、元大金、華南金、永豐金、台新金、合庫金、富邦金、國票金等 13 檔金控股均遭賣超，僅新光金獲買超。

ETF 部分，外資連續 6 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則中止連續 2 天買超，轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 6 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 17769 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 14322 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，買超 9848 張，第 4 名宏碁，買超 8865 張，第 5 名燿華，買超 6938 張，第 6 名聯電，買超 5385 張，第 7 名中石化，買超 4903 張，第 8 名欣興，買超 4038 張，第 9 名富邦上証正 2，買超 3919 張，第 10 名華通，買超 3636 張。

外資集中市場賣超第 1 名友達，賣超張數 75780 張，第 2 名鴻海，賣超張數 33654 張，第 3 名台積電，賣超 27591 張，第 4 名群創，賣超 25643 張，第 5 名中信金，賣超 18854 張。6 到 10 名依序為，第一金，賣超 13919 張；中鋼，賣超 10663 張；國泰金，賣超 10234 張；玉山金，賣超 9873 張；開發金，賣超 9831 張。

法人表示，外資今天又因為美股大跌而調節電金權值股，基本上，狀況有點類似周三美股大跌後調節台股的動作，不過值得注意的是，外資今天大砍鴻海、台積電跟面板雙虎，透露出外資對於過年期間國際股市似乎有所忌憚，不願抱股過年，也讓台股下周一的封關日行情出現隱憂。