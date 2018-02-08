鴻海+面板雙虎成外資提款機 三大法人賣超119億元

台股今 (8) 日受到美股持續震盪，加上距離農曆年前封關僅剩 3 個交易日，年前賣壓湧現，三大法人持續賣超，外資及陸資續賣超 84.29 億元，外資自營商，投信賣超 6.32 億元，自營商賣超 29.33 億元，合計賣超 119.95 億元。個股方面外資持續摜殺權值股，其中鴻海連 3 日為外資賣超第一，面板雙虎也重回外資賣超行列。

期貨部分，三大法人僅自營商偏多，外資減碼多單 2250 口，淨部位多單回落到 45939 口；投信加碼空單 29 口，淨部位空單來到 37055 口；自營商則是回補空單 312 口，淨部位空單續降到 6118 口，合計三大法人減碼多單 1967 口，淨部位多單為 2766 口。

外資今天持續摜殺權值股，電子金融權值股都是賣超，其中鴻海又遭砍 1.7 萬張，連 3 天高居外資賣超首位，台積電也續遭外資調節。值得注意的是，面板雙雄又重新成為外資賣超標的，群創及友達還分別高居外資賣超第 2 名及第 4 名，分別賣超 1.33 萬張與 9042 張。

金融股部分，外資也是偏賣超，包括中信金、第一金、永豐金、兆豐金、華南金、元大金、合庫金、玉山金、國票金等都是外資賣超標的，至於新光金仍是外資最愛金控股，開發金、富邦金也獲買超。

ETF 部分，外資連續 5 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 5 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 6938 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，買超 4468 張，第 3 名華航，買超 2901 張，第 4 名聯電，買超 2616 張，第 5 名義隆電，買超 2608 張；第 6 名技嘉，買超 2193 張；第 7 名微星，買超 2184 張，第 8 名中租 - KY 1959 張，第 9 名長榮航 1918 張，第 10 名嘉聯益 1811 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 17826 張，第 2 名群創，賣超張數 13317 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，賣超 11345 張，第 4 名友達，賣超 9042 張，第 5 名富邦上証正 2，賣超 8436 張。6 到 10 名依序為，台積電，賣超 7827 張；中壽，賣超 6926 張；中信金，賣超 6547 張；第一金，賣超 6010 張；永豐金，賣超 5793 張。

法人表示，外資今天持續賣超電子權值股，顯示在美股確定回穩之前，並不會有太多的偏多操作，還是以調整持股為主，加上只剩下 2 個交易日，也要慎防過年變現賣壓繼續湧現，只要美股不要再出現太大的震盪，預料指數將呈現區間盤整為主。