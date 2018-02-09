台股盤後－慘遭美股2次大跌千點重擊 周線大跌754點創金融海嘯以來最大跌點

台股今 (9) 日再度因為美股出現逾千點的重挫，電子三雄早盤連袂遭賣盤摜壓，台積電失守 230 元大關，鴻海也創近 1 年新低，大立光也回測 3500 元整數關卡，指數開盤摜破 10200 點，一度大跌 339 點，不過低接買盤陸續進場，跌幅逐步收斂，終場下跌 156.77 點，以 10371.75 點作收，成交值 1508.93 億元。周線下跌 754.48 點，創金融海嘯以來最大跌點，K 線連 3 黑。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開低震盪收斂跌幅，其他電子及資訊服務為主要下跌類股，終場下跌 1.54 點，以 141.57 點作收，成交值 368.61 億元。周線下跌 10.99 點，K 線連 3 黑。

台股類股呈現跌多於漲，僅電器電纜、油電燃氣、資訊服務、鋼鐵、紡纖等逆勢抗跌。至於跌幅最重的則是光電類股，跌幅達 2.7%，橡膠、水泥、觀光、塑膠、半導體、汽車等跌幅也均超過 2%，造紙、航運、電子零組件、其他類、電機機械、電子通路、其他電子、生醫、玻陶、化學生醫等跌幅也超過 1%，化學、金融、貿易百貨、食品、通信網路、建材營造等也均收黑。

電子三雄今天再度面臨美股大跌的沉重賣壓，台積電跌破 230 元大關，也失守半年線。鴻海盤中最低來到 86.1 元，市值也一度跌破 1.5 兆元。股王大立光也回測 3500 元大關，儘管一度企圖挑戰 5 日線，但仍功敗垂成。

蘋概股也成為殺盤重災區，包括精材亮燈跌停，旺宏、國巨、友達、華通、致伸、康舒、玉晶光、順達、南電、景碩、鎧勝 - KY 等跌幅也均超過 2%。

鴻家軍也是一片慘綠，除了訊芯 - KY 及樺漢逆勢抗跌外，乙盛 - KY 一度亮燈跌停，廣宇、京鼎、台揚、榮創、中揚光、建漢、亞太電也均下跌超過 2%。

至於抗跌族群則是印刷電路板，其中銅箔基板因為傳出有望在淡季漲價，激勵包括尚茂、友銓、欣興、台郡、嘉聯益、同欣電等逆勢收紅。

金融股跌幅也相對輕微，包括金融雙雄富邦金及國泰金，華南金、新光金、開發金等跌幅均在 1% 以內。

分析師林孟漢表示，今天走勢雖然一樣是美股跌逾千點開始，但是周二台股是開低又殺低，今天則是開低拉高收斂，就跌幅來看，台股有超跌跡象，只要美股回穩，加上政府也開始釋出企業基本面仍穩固的訊息，投資人只要先檢視手中持股，如果手上個股仍比周二低點高，就還不用急著出脫，包括塑化、金融、比特幣概念股等，1 月營收表現佳者，應該都是強勢指標。