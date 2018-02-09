美股暴跌之際 對沖基金迎十二年來最好開年

摘要：今年 1 月，對沖基金行業綜合指數（HFRI Fund Weighted Composite Index）上漲 2.8%，是 2006 年以來最好的開年成績，也是 2010 年 12 月以來的最大單月漲幅。其中，去年表現不太樂觀的宏觀策略對沖基金 1 月份的表現非常突出，平均獲得了 3.7% 的收益，股票策略類對沖基金的平均回報率為 3%。

就在美股市場頻頻暴跌之際，美國的對沖基金卻迎來了十二年內最好的一個開年。

今年 1 月，對沖基金行業綜合指數（HFRI Fund Weighted Composite Index）上漲 2.8%，是 2006 年以來最好的開年成績，也是 2010 年 12 月以來的最大單月漲幅。

其中，去年表現不太樂觀的宏觀策略對沖基金 1 月份的表現非常突出，平均獲得了 3.7% 的收益，股票策略類對沖基金的平均回報率為 3%。

而在數位貨幣集體「跳水」的背景下，專注投資數位貨幣和科技行業的對沖基金表現不佳。HFR 的區塊鏈綜合指數 1 月大幅下跌 9.22%。2017 年全年該指數飆漲 2798%。此外，HFR 的加密貨幣指數 1 月同樣下跌近 10%，此前 2017 年全年漲幅達 2922%。

2018 會是對沖基金「豐收年」？

當然，1 月份還沒有出現近幾個交易日的「閃崩」和暴跌，不知 2 月份對沖基金的表現會如何。然而，市場巨震雖然造成了投資者暫時性的恐慌，但不能否認的是，波動性的回升對於一些擅長選股的對沖基金來講是一個有利因素，這樣的市場環境給他們更多找到價格偏差的機會。

美國對沖基金研究公司 HFR 總裁 Kenneth J. Heinz 表示，對沖基金獲得如此表現的背景是：全球股市、匯市、大宗商品市場、固定收益市場的波動性開始抬頭，同時全球通膨預期也集體走高。2018 年剩下的時間裡，對沖基金將繼續在波動性有所回升的市場環境中運行，美國稅改、基礎設施建設支出擴張、貨幣政策、企業併購等因素都將對這一年的市場構成影響，也很有可能促成對沖基金行業越來越好的表現。

目前，美國對沖基金行業總體規模達到 3.2 兆美元左右。接下來美國股市的走向無疑將成為對沖基金業績的重要風向標。

著名對沖基金文藝復興科技的風控主管 Ed Hubner 在去年底的致投資者信中表示，更高的利率和更高的波動性正在到來，資產價格將面臨「顯著的盤整風險」，需做好準備迎接市場動盪。儘管全球經濟協同復甦且增長加速，美國企業稅改和對商業友好的政策，都有助於股市上漲，但在主權債務高企的背景下，上述積極因素能否合理化現有的股市高估值水平尚不明確。

對沖基金行業「朝代更迭」

2017 年，在美股牛市的推動下，全球對沖基金行業在去年迎來了 2013 年以來的最佳年度收益，據 HFR 統計，資產加權後的行業平均回報率為 6.5%，其中，押注股票類策略的對沖基金回報率最高，為 12%，領漲整個行業。但去年宏觀類對沖基金的回報率僅為 4%，與押注能源和原材料的策略一道，在同行業內表現最差。

值得注意的一點是，金融危機前輝煌一時的老牌對沖基金們近幾年普遍「慘澹」。

因做空雷曼兄弟而名聲大噪的對沖基金綠光資本創始人 David Einhorn 哀嘆「價值投資已死」， 綠光資本去年堪稱「買啥啥跌」、「拋啥啥漲」。例如，買進的海上鑽井平台營運商 ESV 股價腰斬，增持的時代華納因與 AT&T 併購受阻，一個月內曾深跌 15%。綠光資本大舉做空的亞馬遜、奈飛、特斯拉和卡特彼勒，去年漲幅都接近或超過 50%。

對沖基金大佬 Bill Ackman 旗下潘興廣場資本管理的總資產規模在 2017 年降至 87.69 億美元，較 2016 年下滑超 20%。在過去三年間，潘興廣場已經連連虧損，在 2015、2016 和 2017 年的投資凈回報率分別為 - 20.5%、-13.5% 以及 - 4%。

同樣在金融危機時眼光犀利的鮑爾森（John Paulson）也「廉頗老矣」，他管理的資產規模從 2011 年的 380 億美元大幅縮水至 90 億美元，客戶資金大規模撤出後其中 80% 都是自有資金。旗下的 Paulson Partners Enhanced fund 過去的四年連續虧損，尤其在過去兩年中虧損規模近 70%。

把這些「前浪」拍在沙灘上的是另一批對沖基金後起之秀，財經媒體 CNBC 曾分析稱，新晉崛起、在「投資環境不利」年份里跑贏大盤的對沖基金有個共同特點，即擁有某個板塊或領域的專業知識和深度認知，比如對科技和新興技術的專研。

2017 年回報率高達 43.1%、管理資產規模為 28 億美元的對沖基金經理 Joseph Edelman 表示，他的 Perceptive Life Sciences Fund 之所以取勝的原因，在於專注投資生物科技領域，基金內的人才配置和投資經驗可以掌握快速變遷的科技趨勢，並對消費者的品位變更有深度理解。

很多傳統的對沖基金開始招收數據科學家和程序員，幫助轉型成量化對沖基金，預計今年量化對沖基金的資產管理規模超過 1 兆美元。也許可以理解為：除了招聘特殊領域的專業人才，老牌對沖基金也想利用大數據來解析該領域的趨勢，以期迎接基金業的新時代。

『新聞來源／華爾街見聞』