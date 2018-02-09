能對沖美股暴跌的股票出現了：這隻股票本周漲了近40%

摘要：市場波動性突如其來的飆漲對一大批 VIX 空頭來說是「砒霜」，但對這家高頻交易公司而言，卻是「蜜糖」。

在美股連日拋售潮中，全球規模最大的高頻交易公司之一 Virtu Financial 逆勢上揚，因突然飆漲的市場波動性提振了市場對該公司業績的樂觀預期。

高頻交易在金融危機前後迅速發展，但去年市場波動維持在歷史低位，高頻交易利潤一度降至二十年來最低水平。

但 Virtu Financial 周四公布的季報顯示，即便是在去年波動性低迷的情況下，該公司業績也依然表現亮眼，超出華爾街預期。

第四季 Virtu Financial 每股收益 (EPS)0.28 美元，是市場一致預期 0.12 美元的兩倍之多。Virtu Financial 周四還宣布，到 2019 年將庫藏股 5000 萬美元。

股價聞訊大漲，周四收漲 32%，本周累計上漲 38%。

Virtu Financial 是一家利用高速計算機在 200 多個市場買賣股票、債券、貨幣和其他資產的金融公司。高頻交易公司很大程度上「靠天吃飯」，盈利十分依賴於市場波動性。

高頻交易的核心戰略在於大規模買入、賣出，並從買賣差價中賺取利潤，約有一半以上的美股日均交易量來源於此。在市場劇烈波動時，這種策略更為成功。

周一，美股市場波動性在經歷了一年多的低迷之後，大幅飆漲，有「恐慌指數」之稱的 VIX 一度升破 50，為 2015 年 8 月以來首次，目前依然維持在 30 上方。

這一局面無疑利多 Virtu Financial。

Business Insider 援引 Sandler O'Neill + Partners 分析師 Richard Repetto 表示，當波動性處於歷史低位時，Virtu Financial 的第四季業績就已經十分出色，展望未來，隨著二月波動性飆升，該公司的業績前景更加樂觀了。

TABB Group 創始人 Larry Tabb 稱，波動性放大意味著對流動性以及流動性溢價的需求更高，這對做市商來說更容易賺錢。

『新聞來源／華爾街見聞』